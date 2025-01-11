Шоколадный торт с грецкими орехами: рецепт потрясающего десерта без муки

Шоколадные десерты, безусловно, нравятся многим, в отличие от длительного приготовления и большого количества ингредиентов. Однако существует простой рецепт шоколадного торта с орехами, для которого не требуется мука.

О том, как готовить шоколадный торт без муки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Что нужно для шоколадного торта без муки

Для того, чтобы приготовить этот шоколадный десерт, необходимы эти продукты:

шоколад - 300 г

орехи жареные - 250 г

яйца - 4 шт.

семена чиа - 2-3 ст. л.

сливочное масло - 175 г

сахар - 6 ст. л.

Как готовить шоколадный торт без муки

Сперва грецкие орехи нужно обжарить, а после этого измельчить, по желанию сняв с орехового ядра кожуру. Важно при использовании блендера не перемолоть орехи в муку.

Измельченные орехи смешайте с семенами чиа. Кроме грецких орехов можно использовать другой вид плодов.

В отдельные миски нужно разбить яйца, отделяя желтки от белков. В миску с желтками, как и в белки, нужно всыпать 3 ст. л. сахара.

Каждую смесь нужно взбить до однородной консистенции. Масса должна стать светлой и пышной. Если используется один прибор для желтков и белков, его необходимо тщательно вымыть и вытереть после взбивания первой смеси.

Как готовить шоколадный десерт без муки (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Тем временем растопите сливочное масло с 200 г шоколада. Для удобства и более быстрого растапливания можно поломать шоколад на несколько частей, а масло нарезать на кусочки.

Можно использовать только черный шоколад или совместить одинаковое количество черного и белого шоколада. Жидкий шоколад с маслом необходимо перемешать с ореховой массой.

После этого влейте в ореховую смесь желтки и еще раз перемешайте ингредиенты. Затем влейте взбитые белки и перемешайте массу от нижней части к верхней, чтобы не разрушить текстуру белков.

Теперь торт нужно запечь. Для этого перелейте массу в застеленную пергаментом форму для выпекания диаметром 24 см. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте торт в течение 45 минут.

Как готовить шоколадный торт без муки (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

На горячую выпечку нужно натереть оставшийся шоколад, который будет плавиться от температуры - это будет своеобразной глазурью. Для того, чтобы торт был еще вкуснее, его можно поместить в холодильник на несколько часов.