На оккупированной территории без вести пропала украинская журналистка

Что известно об исчезновении журналистки

Рощина исчезла 3 августа 2023 года с оккупированной Россией территории, откуда вела репортаж. С тех пор о ней ничего не было слышно.

Журналистка с начала российского вторжения в Украину публиковала материалы в независимых СМИ. За свою журналистскую карьеру она освещала сложные темы, в частности преступность, суды и права человека.

"Свободная независимая журналистика важна для информирования мировой общественности о реалиях войны России против Украины. Мы просим наших коллег в сфере прав человека и свободы прессы присоединиться к нашему требованию предоставить информацию о местонахождении Рощины и поддержать журналистов, которые продолжают освещать правду в условиях российского вторжения", - призывают в фонде.

Добавим, что Виктория является лауреатом премии "Мужність у журналістиці" 2022 года. Она сотрудничала с "Українською правдою", "Громадським" и "Радіо Вільна Європа".

По словам отца Рощиной, Служба безопасности Украины подтвердила ему, что Викторию захватили россияне. Также служба отметила, что она может быть в российской тюрьме, просто еще не идентифицирована.

В прошлом году журналистку уже удерживали оккупанты

В марте 2022 года Рощину захватили российские военные и держали 10 дней в Бердянске.

"После первого плена я просил ее остановиться, говорил: "Вика, я буду платить тебе зарплату, только, пожалуйста, не иди на фронт", но она была тверда, неустанна - она не могла прекратить освещать для своих читателей новости этой войны из оккупированных территорий. Для моей дочери журналистика - самая важная вещь в жизни, она очень отдана своей профессии", - рассказал Владимир Рощин The Daily Beast.