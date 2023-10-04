На окупованій території безвісти зникла українська журналістка

Що відомо про зникнення журналістки

Рощина зникла 3 серпня 2023 року з окупованої Росією території, звідки вела репортаж. Відтоді про неї нічого не було чутно.

Журналістка з початку російського вторгнення в Україну публікувала матеріали у незалежних ЗМІ. Упродовж своєї журналістської кар’єри вона висвітлювала складні теми, зокрема злочинність, суди та права людини.

"Вільна незалежна журналістика є важливою для інформування світової громадськості про реалії війни Росії проти України. Ми просимо наших колег у сфері прав людини та свободи преси приєднатися до нашої вимоги надати інформацію про місцеперебування Рощини та підтримати журналістів, які продовжують висвітлювати правду в умовах російського вторгнення", - закликають у фонді.

Додамо, що Вікторія є лауреаткою премії "Мужність у журналістиці" 2022 року. Вона співпрацювала з "Українською правдою", "Громадським" та "Радіо Вільна Європа".

За словами батько Рощиної, Служба безпеки України підтвердила йому, що Вікторію захопили росіяни. Також зазначила, що служба може бути у російській в'язниці, просто ще не ідентифікована.

Торік журналістку уже утримували окупанти

У березні 2022 року Рощину захопили російські військові і тримали 10 днів у Бердянську.

"Після першого полону я просив її зупинитися, казав: "Віко, я платитиму тобі зарплату, тільки, будь ласка, не йди на фронт", але вона була тверда, невпинна - вона не могла припинити висвітлювати для своїх читачів новини цієї війни з окупованих територій. Для моєї доньки журналістика - найважливіша річ у житті, вона дуже віддана своєму фаху", - розповів Володимир Рощин The Daily Beast.