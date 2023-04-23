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Украинцам объяснили, с чего начать поиск пропавших без вести: алгоритм действий

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Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 17:54
Украинцам объяснили, с чего начать поиск пропавших без вести: алгоритм действий Фото: украинцам объяснили, с чего начать поиск пропавших без вести (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Украине разработали алгоритм действий для помощи семьям пропавших без вести, которые часто не знают, как действовать и в какие органы обращаться по вопросам, которые их волнуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию .

Минреинтеграции подготовило алгоритмы действий по наиболее актуальным вопросам.

"Алгоритмы разработаны на основании запросов, которые поступали на горячие линии Уполномоченного по пропавшим без вести", - сообщили в министерстве.

Напомним, на днях представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко сообщил, что около 20% возвращенных из российского плена украинцев имели статус пропавших без вести.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что с начала полномасштабного вторжения из российского плена домой удалось вернуть 2235 украинцев и украинок.

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