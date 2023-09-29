Поиском пропавших без вести теперь занимается МВД: как подать обращение

Министерство внутренних дел Украины станет главным органом в координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По данным министра, с 1 октября министерство внутренних дел запускает горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Операторы будут предоставлять информацию о работе Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Также операторы будут консультировать родственников пропавших без вести и формировать анкеты к Уполномоченному по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Обратиться за помощью можно по номеру горячей линии - 0800103333.

"Совместными усилиями будем делать все возможное для того, чтобы способствовать розыску каждого украинца. Каждого, кто исчез в результате российской агрессии", - сообщил Клименко.

Напомним, не так давно в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Кроме того, РБК-Украина объясняла, с чего начать поиск пропавших без вести родственников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.