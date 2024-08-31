Без очков и маски. На втором сольном концерте Klavdia Petrivna полностью показала лицо

Klavdia Petrivna полностью показала лицо

Так, исполнительница отказалась от своего традиционного амплуа, которое в том числе состояло из шляпы и маски, чтобы оставаться инкогнито. Она вышла на сцену в белом наряде. На ее лице можно увидеть яркий макияж, а также объемно уложенные волосы.

Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опришко, как считают слушатели, позаимствовала свой псевдоним из романа "Записки кирпатого Мефістофеля" от украинского писателя Владимира Винниченко.

Артистка перестала скрывать лицо (скриншоты)

К слову, на своем первом сольном концерте певица сделала эмоциональное заявление и отметила, что пора им с поклонниками познакомиться "без масок, шляп и украшений".

"Я читала каждый ваш комментарий, и старалась прислушиваться абсолютно ко всем. И случилось так, что очень логично, я запуталась. Поэтому во время поедания дельных советов от дельных людей, во время глубоких раздумий, я в конце концов решила, критику оставляю критикам, а я пойду своей дорогой. Когда-нибудь, увидимся в последний раз. А сейчас я для вас, а вы для меня здесь, без масок, шляп и украшений", - произнесла со сцены звезда.

Фанаты дождались этого момента и увидели лицо артистки, которая долгое время оставалась инкогнито (скриншоты)

Это были первые сольные выступления исполнительницы за время ее карьеры. Весь этот период, пока она не раскрыла свое лицо и не представила себя публике, фаны только сплетничали и пытались угадать, кто же прячется за маской.

Исполнительница начинала выступления в обычном амплуа (Фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Поэтому в сети даже возникали острые комментарии, а Владимир Дантес недавно записал возмутительное заявление, в котором призвал уважать труд артиста и не пытаться разгадать его тайны, пока он сам не захочет их раскрыть.

Полный комментарий музыканта - читайте здесь.