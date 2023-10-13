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Кабмин поддержал реорганизацию НАУ: что будет с вузом

Пятница 13 октября 2023 14:44
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Кабмин поддержал реорганизацию НАУ: что будет с вузом Фото: Кабмин поддержал реорганизацию НАУ (nau.edu .a)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство поддержало решение о реорганизации Национального авиационного университета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кабмин согласовал предложение Министерства образования и науки о реорганизации НАУ.

Заведение должно поделить на государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинскую государственную летную академию с отнесением их к сферк управления Министерства образования и науки.

Реорганизация НАУ

О реорганизации университета стали говорить в конце сентября. Тему подняли из-за ряда проблем в учебном заведении. В частности, руководство НАУ обвиняют в том, что в вузе не смогли разработать ни одного беспилотника с начала полномасштабной войны.

НАУ планируется разделить на Государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинскую государственную летную академию в Кропивницком.

Заведения должны стать ключевыми центрами развития авиационной отрасли в Украине по подготовке пилотов, разработке новых дизайнов и ввода в эксплуатацию инновационных дронов.

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