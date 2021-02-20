Оксана Марченко вперше висловилася про санкції. Слів не підбирала (відео)

Введення санкцій вона назвала "неконституційним, репресивним і дурним рішенням".

Марченко заявила, що раніше була іншої думки про Зеленського, і розповіла про те, що в 2003 році допомогла його працевлаштувати на один з каналів.

"Коли одного разу влітку зі своєю численною компанією, в тому числі й братами Шефірами та іншими артистами, він завітав до мене додому з проханням про працевлаштування. Я була гостинною, і допомогла з роботою. Вже наприкінці 2003 року ми почали виходити на каналі 1+1. Сподіваюся, все було добре. Але ключове слово тут - було. Тому що ви вже в минулому", - наголосила Оксана.

Марченко також різко висловилася про інші рішення президента Зеленського і дала негативний "прогноз" про його політичне майбутнє.

"І з кожним новим своїм підписом під беззаконними документами ви забиваєте черговий цвях у свою убоу політичну труну", - заявила дружина кума Путіна.

Марченко йде в політику

Окрім всього іншого дружина Медведчука заявила, що вже вступила у партію ОПЗЖ.

"Ви самі того не розуміючи змусили мене узятий політичну зброю, щоб стати поруч зі своїм чоловіком, і йти до нашої спільної мети одним фронтом. Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула в політику, але ви не залишили мені вибору! Відсьогодні я вступаю в партію "Опозиційна платформа - За життя"" - проголосила телеведуча.

Відео: Оксана Марченко відреагувала на санкції різкою заявою