Оксана Марченко впервые высказалась о санкциях. Слов не подбирала (видео)

Введение санкций она назвала "неконституционным, репрессивным и глупым решением".

Марченко заявила, что раньше была иного мнения о Зеленском, и рассказала о том, что в 2003 году помогла его трудоустроить на один из каналов.

"Когда однажды летом со своей многочисленной компанией, в том числе и братьями Шефирами и другими артистами, он пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной, и помогла с работой. Уже в конце 2003 года мы стали выходить на канале 1+1. Надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь - было. Потому что вы уже в прошлом", - подчеркнула Оксана.

Марченко также резко высказалась о других решениях президента Зеленского и дала негативный "прогноз" о его политическом будущем.

"И с каждой новой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб", - заявила жена кума Путина.

Видео: Оксана Марченко отреагировала на санкции резким заявлением