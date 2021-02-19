Марченко під санкціями: що про неї відомо, крім того, що вона - дружина Медведчука

Україна ввела санкції проти Оксани Марченко та її чоловіка Віктора Медведчука терміном на три роки. Як заявили 19 лютого в Раді національної безпеки і оборони, причиною цього стало фінансування тероризму.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу .

Також зазначається, що санкції запроваджуються на все майно, яке належить Медведчуку.

Що відомо про дружину кума президента РФ Володимира Путіна, одіозного народного депутата з фракції ОПЗЖ, і в яких гучних скандалах фігурувало ім'я 47-річної Оксани Марченко - читайте в матеріалі Styler.

Біографія Марченко і кар'єра на ТБ

Майбутня телеведуча народилася під Києвом у селі Чабани. Вона закінчила Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова з відзнакою (історичний факультет). Ще під час навчання у вузі взяла участь в конкурсі непрофесійних телеведучих, і здобула перемогу. Оксана у віці 19 років вже стала обличчям телеканалів Ютар та УТ-1. Вона вела програми "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!".

Зі своїм першим чоловіком Юрієм Коржем познайомилася на зйомках. Після весілля Марченко тимчасово поставила на паузу свою кар'єру на ТБ, до якої повернулася після народження первістка.

Через деякий час Оксана зустріла Віктора Медведчука, вінчання з яким відбулося у 2003 році. Через рік у подружжя народилася дочка, похресниця Путіна і Світлани Медведєвої, дружини 3-го президента РФ. Пізніше Марченко пояснила, чому її вибір припав на Путіна - за її словами, він глибоко православна людина.

Оксана Марченко (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

У 2000 році вона заснувала телевізійну компанію "Омега-ТБ". Вела в ефірі УТ-1 соціально-розважальне шоу "Моя професія", а також політичне ток-шоу "Час". У 2007 році Оксана стала автором і ведучою власного проекту під назвою "Шоу Оксани Марченко" (в передачі акцент робився на наданні допомоги жінкам, які потрапили в скрутні ситуації). Паралельно з проектом був створений благодійний фонд.

З 2009 по 2014 роки Марченко була ведучою шоу "Україна має талант", яке виходило на каналі СТБ і завоювало величезну популярність у глядачів. У 2010-му Оксана стала провідною масштабного співочого талант-шоу "X-Фактор" на тому ж телеканалі - проект виходив до 2017 року. У 2017 році вона перебралася на телеканал "Інтер" і стала ведучою реаліті-шоу "Час будувати".

Марченко в 2018-му була учасницею шоу "Танці з зірками" на каналі 1+1. Під час виступу вона нарвалася на критику з боку глядачів - мовляв, погано танцювала і не показувала емоції. Пізніше Оксана заявила, що серйозно травмувалася, чим і пояснила рішення покинути танцпол.

Оксана Марченко з партнером по Танцях Дмитром Чапліним (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

В яких скандалах замішана Марченко

Ім'я дружини проросійського політика нерідко спливало у ряді гучних скандалів. Зокрема, у вересні 2018-го вийшло журналістське розслідування "Схеми: корупція в деталях" про те, що Марченко має нафтовий бізнес в Росії.

Відео: Оксана Марченко освоює Гавриківське нафтове родовище в РФ

Також Марченко активно критикувала мовний закон в Україні, а його прихильників називала "німим племенем третього сорту". На її думку, мета прийняття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" - повернути країну в "кріпосний лад", де українці будуть "темні та забиті", мити туалети і збирати полуницю.

Свої погляди на це питання ведуча супроводжувала "тематичними" фото в мережі, які багато хто вважали за образливе.

Оксана Марченко "наїхала" на українців через мовний закон (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Влітку 2020 року стало відомо, Віктор Медведчук вказав у декларації 97 компаній і фірм, які записані Марченко. Як з'ясували журналісти "Схем", офшорна фірма Bolvik Ventures LTD (Британські Віргінські острови), кінцевим бенефіціарним власником є його дружина, фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Фото: скрін public.nazk.gov.ua/declaration

На початку лютого в Україні ввели санкції проти "правої руки" Медведчука нардепа Козака, і заблокували три його телеканалу ZIK, NewsOne і "112 Україна", а вже 8-го сайт центру "Миротворець" вніс у свої списки Оксану Марченко. Причиною цього, як вказували адміністратори ресурсу, стало "фінансування терористів і російських окупантів", а також "заперечення російської агресії" та "участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресорка) проти України".