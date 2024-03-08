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Оксана Марченко открыла бизнес в РФ: ее партнером стал экс-продюсер "Україна має талант"

Оксана Марченко (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена кума президента РФ Виктора Медведчука Оксана Марченко открыла в России киностудию. Директором студии стал бывший продюсер шоу "Украина имеет талант".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на расследование проекта "Схемы".

Подробности

Согласно отчетам журналистов, осенью 2023 года в России была зарегистрирована компания под названием "Вервица Фильм".

В своем описании деятельности новосозданная организация указала на занятие производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

В феврале 2024 года компания зарегистрировала собственный веб-домен - vervica-film.ru, который сейчас неактивен.

По данным расследования, учредителями компании выступают российское акционерное общество "Ренессанс" (99,99%) и гражданин России Алексей Сергеевич Басманов (0,01%).

Виктор Медведчук утверждал в своей декларации, что бенефициарным владельцем акционерного общества "Ренессанс" является его жена Оксана Марченко.

Оксана Марченко (фото: российские СМИ)

Басманов ранее работал как линейный продюсер телевизионного шоу "Україна має талант".

Кроме того, по словам его бывших коллег, Басманов участвовал в производстве фильма Оксаны Марченко под названием "Паломница".

Что известно об Оксане Марченко

Путинистка покинула Украину до начала полномасштабного вторжения - 18 февраля 2022 года.

В феврале 2023-го Служба безопасности Украины заявила о подозрении Марченко по статье "финансирование действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, изменение границ территории" (часть 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины).

11 апреля 2023 года телеведущую объявили в розыск. Ее Личный духовник, по словам исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия, продолжает проживать в Киево-Печерской лавре как монах Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Недавно мы рассказывали, что Александр Цекало неожиданно проклял Россию и сбежал в другую страну.

Также Алан Бадоев высказался об артистах-предателях.

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