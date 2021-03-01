Оксана Марченко розповіла, як санкції вдарили по її бізнесу: випробування тільки почалися

Марченко заявила, що про санкції щодо себе почула по ТБ.

"Випробування незаконно введеними санкціями для нашої сім'ї тільки почалися. Закриті рахунки в банку, заблоковані будь-які фінансові операції, заборонені розпорядження і використання активів та власності. Щодо бізнесу - я ним володію, але управління здійснюється менеджерами компаній", - сказала вона.

Така ж доля спіткала частку Марченко в акціях каналу 1+1.

"Акції компанії 1+1 заблоковані, як і інші активи. Я не можу ними розпоряджатися. Але всі ці випробування ми з моїм чоловіком пройдемо", - поскаржилася колишня телеведуча.

Крім іншого, Марченко прокоментувала чутки про те, що вона в майбутньому може балотуватися в президенти України. Однак зробила це Оксана у властивій їй манері.

"На все воля Божа", - відрізала дружина Медведчука.