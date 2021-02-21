Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко починала ще в дев'яностих і до 2018 року залишалася популярною українською телеведучою. Після того, як журналістка пішла з телебачення, її прихильники почали помічати суттєві зміни в її зовнішності.

Про це фанати написали під фотографіями головної ексведучої шоу "Україна має талант" на її сторінці в Instagram .

Під знімками журналістки шанувальники пишуть компліменти, захоплюються красою не тільки тіла, але й душі. Однак деяким зміни в зовнішності колишньої телеведучої не припали до вподоби. Фанати написали про це під недавніми знімками знаменитості.

Приводом звернути увагу не зміну контурів обличчя стала публікація, в якій Марченко поділилася ностальгічними знімками, зробленими під час зйомок шоу "Україна має талант".

Оксана Марченко під час зйомок шоу "Україна має талант" (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

При цьому зовнішній вигляд жінки на актуальних фото істотно відрізняється, на думку прихильників.

Скріншот (instagram.com/oksana.marchenko.official)

Як виглядає Оксана Марченко зараз:

Оксана Марченко (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)