ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Новость на русском → Неділя 21 лютого 2021 14:03
Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото) Оксана Марченко сильно змінилася після пластики (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Оксана Марченко починала ще в дев'яностих і до 2018 року залишалася популярною українською телеведучою. Після того, як журналістка пішла з телебачення, її прихильники почали помічати суттєві зміни в її зовнішності.

Про це фанати написали під фотографіями головної ексведучої шоу "Україна має талант" на її сторінці в Instagram.

Під знімками журналістки шанувальники пишуть компліменти, захоплюються красою не тільки тіла, але й душі. Однак деяким зміни в зовнішності колишньої телеведучої не припали до вподоби. Фанати написали про це під недавніми знімками знаменитості.

Приводом звернути увагу не зміну контурів обличчя стала публікація, в якій Марченко поділилася ностальгічними знімками, зробленими під час зйомок шоу "Україна має талант".

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко під час зйомок шоу "Україна має талант" (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

При цьому зовнішній вигляд жінки на актуальних фото істотно відрізняється, на думку прихильників.

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Скріншот (instagram.com/oksana.marchenko.official)

Як виглядає Оксана Марченко зараз:

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко сильно змінилася після пластики: тепер її не впізнати (фото)

Оксана Марченко (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Нагадаємо, що раніше, 20 лютого, Оксана Марченко розповіла про вступ у політичну партію.

До цього ми розповідали про санкції проти Марченко, запроваджені Україною за фінансування терористів, а також розповідали, що про неї відомо і в яких скандалах фігурувало ім'я дружини кума Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Оксана Марченко
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Оксана Марченко вперше висловилася про санкції. Слів не підбирала (відео)
Оксана Марченко вперше висловилася про санкції. Слів не підбирала (відео)