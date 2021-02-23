ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Санкції проти Медведчука не торкнулися його шикарної яхти за 200 млн: як вона виглядає

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 15:42
Санкції проти Медведчука не торкнулися його шикарної яхти за 200 млн: як вона виглядає У санкції проти Медведчука не потрапила яхта за 200 млн (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко були введені рішенням РНБО в п'ятницю, 19 лютого. На майно Медведчука і Марченко був накладений арешт і в цей список потрапили телеканали та багато іншого. Однак яхта Медведчука не постраждала.

Про це йдеться у сюжеті журналістів Bihus.Info.

Яхта Віктора Медведчука – п'яти палубна і її довжина складає понад 92 метри. На ній є навіть власний басейн – 12 на 4 метри, а також ліфт. Вартість Royal Romance досягає 200 мільйонів доларів США.

Екіпаж цієї яхти становить 22 людини. Одночасно на яхті може перебувати до 44 осіб гостей.

Ця яхта – унікальний витвір інженерного і дизайнерського мистецтва, яка була побудована у 2015 році на одній з трьох найдорожчих корабельні у світі.

Санкції проти Медведчука не торкнулися його шикарної яхти за 200 млн: як вона виглядає

Яхта Медведчука Royal Romance

Варто відзначити, що ще у 2020 році стало відомо про те, що яхта Медведчука була зареєстрована на офшорну компанію Fregata Marine Ltd. Реєстрація компанії на Маршаллових островах і бенефіціаром цієї компанії була дружина Медведчука Оксана Марченко.

За даними порталу про власників яхт, це судно не здається в оренду і не продається.

У санкції проти Медведчука не потрапила яхта за 200 млн

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, кому передадуть на зберігання "трубу Медведчука".

А також ми повідомляли про те, що Україна ввела санкції проти російської мережі "Спортмастер".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Віктор Медведчук Оксана Марченко Санкції
LITE
В Україну йдуть морози до -10: синоптик попередив про зміну погоди
В Україну йдуть морози до -10: синоптик попередив про зміну погоди