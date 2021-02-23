Санкції проти Медведчука не торкнулися його шикарної яхти за 200 млн: як вона виглядає
Санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко були введені рішенням РНБО в п'ятницю, 19 лютого. На майно Медведчука і Марченко був накладений арешт і в цей список потрапили телеканали та багато іншого. Однак яхта Медведчука не постраждала.
Про це йдеться у сюжеті журналістів Bihus.Info.
Яхта Віктора Медведчука – п'яти палубна і її довжина складає понад 92 метри. На ній є навіть власний басейн – 12 на 4 метри, а також ліфт. Вартість Royal Romance досягає 200 мільйонів доларів США.
Екіпаж цієї яхти становить 22 людини. Одночасно на яхті може перебувати до 44 осіб гостей.
Ця яхта – унікальний витвір інженерного і дизайнерського мистецтва, яка була побудована у 2015 році на одній з трьох найдорожчих корабельні у світі.
Яхта Медведчука Royal Romance
Варто відзначити, що ще у 2020 році стало відомо про те, що яхта Медведчука була зареєстрована на офшорну компанію Fregata Marine Ltd. Реєстрація компанії на Маршаллових островах і бенефіціаром цієї компанії була дружина Медведчука Оксана Марченко.
За даними порталу про власників яхт, це судно не здається в оренду і не продається.
У санкції проти Медведчука не потрапила яхта за 200 млн
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, кому передадуть на зберігання "трубу Медведчука".
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