Оксана Билозир раскрыла секреты красоты. Как певица остается молодой в 67 лет

Какие бьюти-процедуры делает Оксана Билозир

Артистка отметила, что недавно она похудела на 15 килограммов и старается поддерживать свой молодой вид.

"Очень мало секретов, хотя никто мне не верит. Ну, во-первых, сейчас я изменила кардинально свой стиль, потому что похудела на 15 килограммов. То есть занялась собой, решила себя привести в порядок", - подчеркнула Билозир.

Что касается каждодневной рутины, то тут у 67-летней народной артистки Украины есть свой лайфхак.

"Я умываюсь мылом и холодной водой всю свою жизнь. Какое мыло есть, таким и умываюсь. Витамины какие-то, то, что можно уколами сделать", - отметила певица.

Певица сейчас (фото из архива Оксаны Билозир)

В то же время она не пользуется услугами массажистов, а сама делает себе массаж.

"На массажи я не хожу. Опять же все очень удивляются. Как? Ты не делаешь массаж? У меня нет необходимости их делать. Там, где у меня возникают проблемы, я сама делаю массаж. Вообще в руках у меня очень много... Если бы я не пела, то, возможно, была бы очень крутым врачом, мануальщиком. Я сама собой занимаюсь", - подчеркнула народная артистка Украины.

Как Оксане Билозир удалось похудеть на 15 килограммов

Певица призналась, что с детства имела проблему со здоровьем - порок сердца.

"У меня есть проблема по жизни, я рождена с пороком сердца. Этот порок сердца всегда давал моему организму много воды, то есть я набухала", - отметила артистка.

Теперь у нее есть своя схема: 17 часов она не ест.

"То есть я ем: 10-11 часов - завтракаю, где-то 16 часов - обедаю. А вечером вообще не им. Трудно перейти сначала, но когда ты переждешь неделю, чувство голода проходит. И все, я просто вечером вообще не хочу есть. Не страдаю. Когда на гастролях, и мы в пути, покупаю себе орешки, но не все эти гамбургеры", - подчеркнула Оксана Билозир.

Певица сейчас (фото из архива Оксаны Билозир)

Кто такая Оксана Билозир

Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994), профессор (2003). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов.

За свою карьеру певица выпустила 15 компакт-дисков, 1 DVD, 10 музыкальных фильмов.

Была замужем за Игорем Билозиром и Романом Недзельским.

Имеет сыновей Андрея Билозира и Ярослава Недзельского.

Оксана Билозир (фото из архива Оксаны Билозир)