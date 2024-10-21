Оксана Билозир: Украинцы будут возвращаться из-за границы, им там некомфортно

– Как вы справлялись с давлением "украиноцентрического" артиста в СССР, где доминировала русскоязычная культура? Вы не пели на русском языке, это была принципиальная позиция?

– Не было какого-то протеста, я это делала не из-за протеста, а от любви к "своему". Просто любила свое. Мне нравился мой язык - я с ним естественная, органичная. Я из полностью украиноязычной семьи. У меня мама была певицей, то есть я росла в этой культуре. И мне это очень хотелось, я просто любила это делать - петь на своем языке.

Но со временем, после начала моей творческой карьеры, я увидела, что для того чтобы делать какие-то большие успехи: попадать на "большую сцену", зарабатывать много денег, нужно было адаптироваться к той системе координат, в которой мы тогда жили. Это была идеология соцреализма, где "советский" человек должен быть исключительно русскоязычным, ведь русскоязычная культура - это была своего рода унифицированная культура для всего бывшего Советского Союза.

Я могла бы иметь очень хорошую карьеру... Тебе создавались все возможности и предоставлялись все блага для этого: радио, телевидение, участие в концертах, престижные места для выступлений. Например, "Дворец Украина", у нас там, еще до 1991 года, происходило очень много разных концертов... Мы всегда участвовали, но обычно это было где-то в начале или внутри концерта, чтобы такое неприметное, как связка между каким-то "крутыми" певцами.

Даже взять отели - мы могли жить в Борисполе, а не в киевских гостиницах, потому что в киевские отели приезжали со всего Советского Союза и нужно было их всех размещать. А "свои", то есть мы, могли быть где-то подальше.

Потому я сразу, еще в начале, это поняла. Мне указали мое место: если ты будешь исключительно украиноязычной певицей, то будешь иметь такие "краечки" к славе. А если хочешь стать системной артисткой (а у меня был шанс на это), то надо будет адаптироваться. Я себе сказала "нет", зачем оно мне. Я хочу работать для своего народа, своих людей, своей культуры. Мне хватит места, хватит финансов для того, чтобы жить комфортно.

Хотя мне было жаль, что украиноязычный контент так мало представлен. Хотелось его дополнить, хотелось, чтобы он был на всеукраинском уровне. Уже через годы поняла, что моя миссия, миссия многих моих коллег, тогда была, может, не сознательная, но миссия - сформировать фундамент для Украины, самодостаточной, национальной, потому что наша культура чрезвычайно богата.

И, несмотря на все попытки полного, тотального уничтожения, сейчас мы есть, мы проявляемся через культуру и культура проявляется через нас. И эта проявляющаяся у нас культура дает нам, поколениям, возможность выживать. Эта мистическая связь культуры, когда я только начинала, она меня наполняла.

Билозир ответила, почему никогда не пела по-русски (фото предоставлено певицей)

– А что вы можете сказать о Софии Ротару? Она пела и на русском, и на украинском, у нее немало песен, которые уже стали "украинскими народными". Но сейчас от нее буквально требуют, чтобы она прямо изложила свою позицию, назвала Путина агрессором и так далее, хотя артистка и поддерживает Украину. Что вы об этом думаете?

– Она стала звездой не тогда, когда российские песни пели. Она стала звездой, когда пела украинские песни. И это ее огромная заслуга на сегодня, потому что она была фундаментом, опорой, на которую можно было опираться. Поэтому сейчас трактовать ее поступки не стоит.

Во-первых, она уже очень уважаемая, имеет право на свою позицию. Мы должны отдавать ей уважение за это, и не требовать сегодня от нее еще чего-то, потому что свою позицию она вложила в свое творчество и развитие украинской культуры, в том числе.

– Поговорим о фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Вы говорили, что в ленте не упоминалось о его первой жене Елене и сыновьях. На что вдова Яремчука, Дарья, отвечала: "Я бы тоже могла многое рассказать, однако никогда не смогу кого-то критиковать, потому что мы с Назарием не раз ночевали у Игоря Билозира во Львове, хорошо было бы увидеть фильм о Билозире". Вы оцениваете это как выпад?

– Ну, смотрите, давайте начнем с того - кто такая Дарина? Она - жена Назария Яремчука. Я - артистка, которая с Назарием Яремчуком прошла всю свою сознательную жизнь. И для меня он - историческая фигура Украины, он не принадлежит только семье. Дарья была его женой, для нее он был - муж, я ее прекрасно понимаю. Она - молодец. То, что они сделали - очень хороший проект.

Но для меня Назарий Яремчук - это часть нашей культуры, цельная, а не та, которая только принадлежит его семье. Его фигуру нужно показывать с первого года, с его детства. Так правильно, и так должно быть. Фильм об Игоре Билозире именно такой. Просто Дарина его не видела, называется он "Слід на землі". В нем он хорошо показан, правильно.

Этот фильм хронико-документальный, а не персональный от меня или от нашего сына. Лента снята с точки зрения исторического процесса, в котором жил и творил Игорь Билозир. Потому что он творил музыку не только для песен, он творил музыку для спектаклей, для фильмов, работал много в Голливуде, много фоновой музыки написал...

Песни Игоря я постоянно пою, всегда о нем рассказываю, на каждом концерте. Его песни поют все, кто только хочет, мы издали сборник его как композитора, сборник его песен. То есть то, что могла сделать семья, с точки зрения моего подхода, моего видения, вплетения творчества Игоря Билозира в наше культурно-информационное жизненное пространство, мы сделали.

Мне совершенно нечего скрывать. При мне Дарина никогда в моем доме не жила. Если она жила тогда, когда у Игоря была другая жена, то это уже другой вопрос. Но при мне, в моем доме, Дарина с Назарием Яремчуком, никогда не жила. Вообще, Назарий Яремчук "по домам" не жил, он всегда жил в супергостиницах, суперлюксах.

Билозир ответила вдове Яремчука (фото предоставлено певицей)

– Насчет Игоря Билозира - вашего первого мужа. Его жестоко убили во Львове, потому что он, как писали, "мешал слушать российский шансон". Это дело имело очень широкий и громкий резонанс, убийцы получили сроки, не сразу, но получили, и им присудили 10 и 8 лет. По вашему мнению, достаточно ли этого наказания?

– Человека же не вернешь. Как им теперь с этим жить? Расскажу одну историю. Я занималась совместно с СБУ поиском и обменом наших пленных, с 2014 года до половины 2016-го. И на одном из таких обменов ко мне подошел один военный и говорит: "Вы знаете, я вас долго искал, я хочу перед вами извиниться. Потому что я один из восьми, которые учились у одного учителя. "Спецназ" особого назначения. Учили убивать, не воевать, а просто убивать, уничтожать".

И далее он говорит: "Один из нас убил вашего мужа. Он нарушил клятву, которую мы давали нашему учителю, который учил нас убивать сразу насмерть, но мы не имели права это использовать в гражданской жизни для гражданских людей. Один из нас убил вашего мужа. Я вас ищу уже год, чтобы извиниться за него". Вот и ответ на то, как убийца живет дальше. Мне кажется, это большее наказание.

– Сейчас очень часто происходят так называемые медийные скандалы, когда блогеры, особенно блогеры-миллионники, хвастаются новыми машинами часами, украшениями. Что вы об этом думаете? Вообще, уместно сейчас таким хвастаться?

– Возможно, люди так хотят самоутвердиться или наоборот как-то доказать свою значимость. И не знают, что работают слишком сильно энергетические законы. Они даже не представляют, какой массив отрицательной энергии получают. Вот когда они получат свой удар, тогда, может, поймут, что они в жизни делали не так.

В общем, каждый человек имеет право на свой выбор. Другое дело, что они просто не думают, что они живут не одни в обществе, что есть и другие люди. И кому-то может быть гораздо труднее. Ну, то есть, это недалекие люди.

Билозир высказалась о Потапе и Виннике (фото предоставлено певицей)

- Поговорим об артистах-мужчинах: Потап, Влад Яма, Александр Эллерт, Олег Винник и так далее. Сейчас они за границей. Некоторые из них хвастаются счастливой жизнью и почти не вспоминают о войне. И появляется мнение, что они должны возвращаться домой. Их здесь примут?

– Они не вернутся. Они будут бояться нас, они уже нас боятся. Этот китч, который они нам показывают, это скрытый их стыд и страх перед нами. И перед их позицией.

– Вы выступаете в Украине и даете благотворительные концерты за границей. Какую разницу вы видите в глазах людей?

– Я назову разницу, она очень показательна. Вот я только появляюсь на сцене, могу еще даже не петь, только сказать какое-нибудь приветствие. И вижу людей, которые начинают плакать. Мое появление в чужой стране, там, где наши люди сейчас вынужденно находятся, уже вызывает у них слезы. Они просто плачут по Украине. Я у них ассоциируюсь с домом, с тем, к чему они привыкли, где их любят, где они были счастливы, и куда мечтают вернуться и быть счастливыми.

Потому что многие люди и в начале говорили, и сейчас говорят, мол, никто возвращаться не будет. Это неправда, люди будут возвращаться, им там неуютно. Чувства свободы и воли, которые есть в Украине, нет нигде, даже при том, что сегодня у нас идет война.

Оксана Билозир высказалась о бронировании артистов (фото предоставлено певицей)

– А брони для артистов-мужчин, по вашему мнению, это вообще сейчас целесообразно?

– Я вообще честно скажу, хочу поднять ассоциацию творческих работников. Я не знаю, есть такие или нет, когда-то такое было. Ее необходимо создать и ставить на бронь артистов. Иначе не может быть, кто-то должен творить, обеспечивать жизнь. Как, талантливый пианист или талантливый скрипач должен идти воевать? А кто будет детей потом воспитывать? Кто их будет учить в школе музыке? Кто будет для нас психологическую разгрузку делать?

Конечно, нужно бронировать художников, которые действительно творят культуру, особенно украинский национальный контент. Их нужно защитить. Ибо ради чего мы воюем? Чтобы выхолостить Украину? Поэтому сейчас хочу этот процесс инициировать, создать по каждому региону перечень артистов, людей творчества, которые должны работать на нашу победу. Это идеология, это наше будущее. Это наше мировоззрение.

– Тема благотворительных концертов и сборов сейчас часто идет в контексте того, что артисты, если в начале полномасштабной войны обещали отдавать 100% или почти весь доход на ВСУ, то сейчас уже некоторые не пишут на афишах процент или перечисляют очень мало. Как вы относитесь к таким обсуждениям?

– А вы сосчитайте, сколько артист может заработать с концерта сегодня в Украине? Он тоже должен за что-то жить, писать музыку, за создание которой нужно заплатить. Надо пойти на студию, все записать, содержать свою семью. Я просто против того, чтобы на этой теме паразитировали, эксплуатировали ее. Для сбора средств есть специальные аукционы, куда могут пригласить артиста, который может выступить там. И мы выступаем там бесплатно - на аукционах, где продаются лоты, где собираются действительно большие деньги.

А так что вы хотите с того бедного артиста взять? Вы сначала обуйте его башмаки, походите, попробуйте поездить по селам, заработайте пару копеек, а затем считайте, сколько и кому он должен отдать. Дайте ему выжить сначала. Просто эту тему эксплуатируют, потому что артисты публичные. Благотворительностью должны заниматься люди, которые умеют и знают, как это делать.

Билозир на концерте (фото предоставлено певицей)

– Вы когда-то писали о плагиате и использовании авторских прав. И "тегали" Олю Полякову, Тоню Матвиенко. После этого Полякова отвечала и говорила, что на фоне войны такие скандалы будто бы неуместны. Вы видели этот комментарий?

– Это был ее эмоциональный взрыв. Знаете, Оля Полякова, она училась, я принимала ее в Университет культуры и искусств Поплавского. Я возглавляла тогда кафедру, когда она туда поступала, принимала ее на обучение. У меня совершенно нормальные с ней отношения. Сейчас она такая самобытная, интересная, красивая, амбициозная, эмоциональная. Она так эмоционально среагировала, потому что еще никто никогда не останавливал ее в таком полете. А тут я остановила ее.

Не потому, что она спела, поменяла стихи на какую-то из моих песен, а потому, что она затронула сакральную тему. Ведь это был Реквием Голодомора, известное на весь мир симфоническое произведение, вошедшее в мировую классику современной симфонической музыки - "Мелодія" Мирослава Скорика. Это не просто какие-то слова о любви или о душе, или о папе, или о маме. Это произведение - Реквием процесса уничтожения украинской нации. Только потому я на это среагировала.

А так совершенно не имею к ней никаких претензий. Напротив, если бы мы с ней встретились, я обняла бы ее, как и всех артистов. Просто в тот момент она не понимала, что она делает. Она эмоционально на это отреагировала. Думаю, что ей где-то, может, и самой теперь эта тема некомфортная, потому что она точно сделала не то, что нужно. Но тема исчерпана, хотя она стала показательной для многих исполнителей. Чтобы они наконец-то поняли, что в Украине есть закон об авторских правах, и он так действует.

Кстати, принятие и имплементация этого закона было одним из главных требований Европейского Союза на пути к нашей евроинтеграции. Я отношусь к тем депутатам, которые этот закон инициировали и принимали. Поэтому мы все должны исполнять закон, особенно сейчас. Закон должен быть один для всех, только тогда будет порядок. И я рада, что он действует.

– А как насчет Тони Матвиенко? Она тогда говорила, что спрашивала у вас о песне "Кохай", может ли она ее петь, и вы якобы ей разрешили.

– Нет, нет, нет. Она лукавила. Она взяла эту песню, кажется, на "Голос країни". И я тогда, когда она это исполняла как конкурсную песню, ничего не говорила. Ну конечно мне было приятно. Почему нет? Но когда Тоня меня набрала и сказала, что она готовит диск, и она хочет в тот диск, первый свой диск, вставить эту песню, вот тогда ей это запретили.

Я сказала: "Нет, Тоня, извини, но пока я жива, я эту песню пою. Это песня моего мужа, которая была написана для меня. Мужа, которого убили, и поэтому я бы хотела, чтобы она звучала в оригинале, пока я могу ее петь". Поэтому я Тоне запретила ее вставлять в диск, и в свой диск она ее не вставила, хотя дальше продолжает петь. Ну это уже такое, знаете, я на это внимания не обращаю. Мне важно, чтобы она не снимала клип, потому что это в принципе некорректно. Опять же есть закон, который должен выполняться.

Билозир раскрыла секрет своего похудения (фото предоставлено певицей)

- Общаетесь ли вы сейчас с вашим экс-мужем Романом Недзельским?

– Не общаюсь. Не потому, что я не общаюсь, а потому что он не хочет общаться.

– Вы говорили, что ваше сердце свободно. А вообще вы рассматриваете возможность новых отношений?

– Пока не представляю. Я выпустила футболки, на которых написано: "Born to be free". Так что я наслаждаюсь своей свободой.

– Скажите, в будущем есть какие-то проекты, в которых вы хотите еще дополнительно раскрыть себя? Или попробовать себя в какой-нибудь новой роли?

– Если честно, я обдумываю возвращение в политику. Думаю, что сейчас все же будут нужны и мой опыт, и мое понимание ситуации, и преданность в течение жизни идеи создания национального государства.

– Вам 67 лет. Какие у вас секреты красоты? Вы заметно изменились, это трудно не заметить.

– Очень мало секретов, хотя никто мне не верит. Ну, во-первых, сейчас я изменила кардинально свой стиль, потому что похудела на 15 килограммов. То есть занялась собой, решила себя привести в порядок. Я хочу быть красивой, мне это нравится. Тем более, у меня все для этого есть. Я умываюсь мылом и холодной водой всю свою жизнь. Какое мыло есть, таким и умываюсь. Витамины какие-то, то, что можно уколами сделать.

Конечно, я это делаю даже для того, чтобы дополнить то, что мой организм уже не может выработать сам. Есть какие-то микроминимальные процедуры, которые можно делать, их делаю. На массажи я не хожу. Опять же все очень удивляются. Как? Ты не делаешь массаж? У меня нет необходимости их делать. Там, где у меня возникают проблемы, я сама делаю массаж. Вообще в руках у меня очень много... Если бы я не пела, то, возможно, была бы очень крутым врачом, мануальщиком. Я сама собой занимаюсь.

Что касается прически, макияжа - у меня нет каких-то специальных стилистов, которые бы мной занимались. Делаю то, что мне нравится, и делаю для себя такое, какой хотела бы себя видеть.

Оксана Билозир призналась, что думает об "уколах красоты" (фото предоставлено певицей)

– А как вам удалось сбросить 15 килограммов? Какие продукты вы любите, а какие никогда не станете есть?

– Я ведь понимала, что когда выходила замуж, я весила 38 килограммов. У меня очень мелкое телосложение от природы. Худеть я начала уже давно. У меня есть проблема по жизни, я рождена с пороком сердца. Этот порок сердца всегда давал моему организму много воды, то есть я набухала. Поэтому время от времени я переходила на такую формулу, чтобы 17 часов не есть.

То есть я ем: 10-11 часов - завтракаю, где-то 16 часов - обедаю. А вечером вообще не им. Трудно перейти сначала, но когда ты переждешь неделю, чувство голода проходит. И все, я просто вечером вообще не хочу есть. Не страдаю. Когда на гастролях, и мы в пути, покупаю себе орешки, но не все эти гамбургеры.

Я не люблю все эти булочки, белый хлеб вообще не воспринимаю, не могу его есть. Люблю черный хлеб с орешками, с семенами. А так все люблю, очень люблю готовить. Когда готовлю, люблю смотреть, как все это кто-то ест. Еще для меня обязательно должны быть яйца жареные утром, или в любом виде, я на яйцах фактически живу. Очень люблю авокадо, помидоры, страшно люблю зеленый салат. Люблю хумус, сама его готовлю. Вот так, могу приготовить хумус, и с тостами из черного хлеба –-целый день это для меня еда. Еще салат пожевать, и все.