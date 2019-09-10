У Криму назвали кількість "понаєхавших" росіян

Після анексії Криму Росією на півострів приїхали жити 200 тисяч росіян
Після окупації Криму на півострові збільшилася кількість громадян Росії. Про це повідомив блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter. Він опублікував скріншот з російських ЗМІ, де вказані ці дані.
"Росія провела вибори в окупованому Криму. І завдяки цьому стало відомо, скільки росіян "понаєхало" на півострів з 2014 році. Населення вже збільшили на 200 тисяч. Потім будуть розповідати, що Крим не можна повертати Україні, тому що ці "корінні російські кримчани" проти", - написав автор посту.
Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)
У коментарях користувачі мережі іронічно відреагували на пост блогера, але також зазначили, що кількість приїжджих до Криму значно більше заявленої цифри.
Як ми раніше писали, Олег Сенцов розповів, за яких умов він зможе поїхати на окупований російськими бойовиками Донбас.
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