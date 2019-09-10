У Криму назвали кількість "понаєхавших" росіян

Після окупації Криму на півострові збільшилася кількість громадян Росії. Про це повідомив блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter. Він опублікував скріншот з російських ЗМІ, де вказані ці дані.

"Росія провела вибори в окупованому Криму. І завдяки цьому стало відомо, скільки росіян "понаєхало" на півострів з 2014 році. Населення вже збільшили на 200 тисяч. Потім будуть розповідати, що Крим не можна повертати Україні, тому що ці "корінні російські кримчани" проти", - написав автор посту.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

У коментарях користувачі мережі іронічно відреагували на пост блогера, але також зазначили, що кількість приїжджих до Криму значно більше заявленої цифри.

Запевняю, що понаїхали значно більше, ніж 200 тисяч. Дуже значно. За відчуттями, їх вже майже стільки ж, скільки нас.

Понаїхало. Наїхало і зросло.

І в Донецьку халявне житло скуповують.

Ну з Донбасу туди теж багато виїхало.

Я була там в липні. Таксисти не знають місця, які неможливо не знати... Одна моя подруга дитинства мені сказала, що: "якщо б не було окупації у нас був би Донбас". Взагалі, за моїми спостереженнями там жити не можливо.

Скріншот коментарів (twitter.com/den_kazansky)

Як ми раніше писали, Олег Сенцов розповів, за яких умов він зможе поїхати на окупований російськими бойовиками Донбас.

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