У Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України: вражаючі фото

У місті Мукачево Закарпатської області відзначили День Державного прапора України. На честь свята замок "Паланок" підсвітили жовто-блакитними кольорами.

Про це повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога на своїй сторінці в Facebook

Замок барвисто засяяв в ніч на 24 серпня.

У Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України (фото: facebook.com/andriybaloha1)

"З Днем Державного Прапора України", - підписав фото глава міста.

У Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України (фото: facebook.com/andriybaloha1)

Користувачі мережі в захваті і прокоментували фото.

Круто, Мукачево, як завжди, краще;

Це дуже красиво;

Як гарно;

Супер.

Зазначимо, у святковий день проходить цілий комплекс урочистих заходів. Обов'язково відбувається офіційна церемонія підняття Державного прапора в обласних і районних центрах, і інших населених пунктах України.

Дуже часто в таких заходах беруть участь представники міжнародних, громадських і релігійних організацій, а також і відомі діячі науки і культури.