У Криму звільнили українського політв'язня Стешенка

Фото: зустріч з звільненим Стешенко (facebook.com/igor.kotelianets)

Політв'язень вже повернувся до Харкова

Українського політв'язня Олександра Стешенка звільнили з кримської колонії, він вже повернувся додому в Харків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook постійного представника президента України в Криму Антона Корневича.

Він повідомив, що зустрівся зі звільненим українським політв'язням і обговорив неправомірні дії окупаційних органів в Криму.

"Сподіваюся, що правоохоронні органи автономії, а також органи міжнародного правосуддя нададуть належну оцінку порушень прав людини та військових злочинів, вчинених представниками окупаційної влади в Криму", - написав Корневіч.

У той же час, Кримська правозахисна група повідомила, що за інформацією Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, Стешенко був звільнений з УДО (умовно-дострокове звільнення).

Як відомо, Олександр Стешенко був затриманий у квітні 2018 окупаційними властями Криму і незаконно засуджений до двох років позбавлення волі за нібито підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєв. Вирок виніс "Центральний районний суд Сімферополя.

Відомо, що Стешенко зателефонував своїй матері і сказав, що на в'їзді в Крим його затримують працівники прикордонної служби Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії. Він їхав на зустріч до дівчини, з якою спілкувався тривалий час.

РБК-Україна писало, що за словами співробітників ФСБ, в ході слідства Стешенко повністю визнав свою провину, а також просив про особливий порядок судового розгляду.