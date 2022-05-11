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Окупанти знищують унікальний заповідник під Херсоном: фото путінського злочину

Колаж РБК-Україна: Окупанти знищують унікальний заповідник під Херсоном
Автор: Світлана Мащенко

Тимчасово окуповану Херсонську область окупанти нахабно знищують масштабними пожежами, які ніхто й не думає гасити. Наразі горить унікальна заповідна Кінбурнська коса.

Зокрема, з'явилися відео з супутників, на яких показані наслідки дій загарбників.

На фото, зробленому з супутника видно, що пожежі палають у Чорноморському біосферному заповіднику НАН України.

"Ніколи ще так не горіла Кінбурнська коса. Навіть у тому 2001 році, коли вигоріло 1100Га. Вона горить по 7-9...12 днів і це повторюється. Район кордону Миколаївської та Хеосонської області. Вогонь валить в обидва боки. Чому про це мовчать?" - написав активіст Євген Лютер і показав знімки.

Фото: facebook.com/evgeniy.luter

Раніше ми показували знищений вокзал Херсона.

Також повідомлялося, як цинічно окупанти у Херсоні окупанти готувалися до 9 травня.

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Херсон