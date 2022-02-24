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У Щасті військові ЗСУ взяли у полон окупантів

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Четвер 24 лютого 2022 15:37
У Щасті військові ЗСУ взяли у полон окупантів Фото: у Щасті військові ЗСУ взяли у полон окупантів (facebook.com/dshv.mil.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує спроби захопити Щастя та Станцію Луганську. Під час чергового бою, українські захисники дали відсіч ворогу та захопили окупантів у полон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Наразі Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив. У полон потрапили російські окупанти", - пише пресслужба ООС.

У Щасті військові ЗСУ взяли у полон окупантів

Фото: у Щасті військові ЗСУ взяли у полон окупантів (facebook.com)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перед цим українські військові 93-ї бригади "Холодний Яр" також взяли у полон військових Росії.

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