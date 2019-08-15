Як воїни ЗСУ помстилися корегувальникам вогню по Мар'їнці: відео знищення окупантів

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Удар по вогневій точці бойовиків ЗСУ завдали перед початком "хлібного перемир'я"

Бойовики на Донбасі цинічно обстріляли мирну Мар'їнку у Донецькій області 14 червня, і тоді постраждала ціла сім'я, а 86-річний пенсіонер та 9-річна дівчинка загинули. Українські військові з'ясували, що окупанти коригували вогонь по житлових кварталах з терикону, на якому облаштували свої позиції. Бійці ЗСУ помстилися ворогові та повністю розгромили ту вогневу точку. Відео "відповіді" з'явилося в мережі.

Ролик був опублікований на Facebook-сторінці фонду "Повернись живим".

Уточнюється, що точний і потужний удар був нанесений за допомогою компера, купівля якого стала можлива завдяки пожертвам небайдужих громадян для нашої армії.

ЗСУ помстилися бойовикам за обстріл мирної Мар'їнки (Фото: скріншот)

Зазначається, що відео було знято ще до "хлібного перемир'я", оголошеного 21 липня.

Як йдеться в описі до ролика, одним точним пострілом бійці ЗСУ знищили підстави вогневої точки противника і помстилися корегувальникам за мирних українців з Мар'їнки.

Відео: facebook.com/backandalive

У коментарях до відео користувачі мережі дякують українським воїнам за мужність на передовій і захист від окупантів, а також захоплюються майстерністю військових.

Краса! Подяка бійцям. Нехай Бог їх зберігає.

Шалено вдячні вам, дорогі наші захисники!

Добра вам у світу... нехай береже вас Господь;

Молодці хлопці! Ви кращі;

Удачі і хай Матір Божа завжди береже;

Молодці, дуже гарно спрацювали, браво; повертайтеся живими!

Слава і шана нашим воїнам!

Просто ювелірна робота.... молодці!

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Нагадаємо, 14 серпня в районі проведення ООС на Донбасі окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.

Як повідомлялося раніше, на Донбасі ліквідували російського найманця і бойовики угруповання "ДНР". Про поповнення "вантажу 200" повідомили в соцмережах і також опублікували фото терористів і повідомили подробиці їх знищення.

Також ми писали про те, що в мережу виклали фото кладовища Донецьке море в окупованому Донецьку. Там є спеціальна зона, де поховані "високопоставлені" бойовики: Олександр Захарченко, Гіві, Моторола та інші.