Як воїни ЗСУ помстилися корегувальникам вогню по Мар'їнці: відео знищення окупантів

Удар по вогневій точці бойовиків ЗСУ завдали перед початком "хлібного перемир'я"
Бойовики на Донбасі цинічно обстріляли мирну Мар'їнку у Донецькій області 14 червня, і тоді постраждала ціла сім'я, а 86-річний пенсіонер та 9-річна дівчинка загинули. Українські військові з'ясували, що окупанти коригували вогонь по житлових кварталах з терикону, на якому облаштували свої позиції. Бійці ЗСУ помстилися ворогові та повністю розгромили ту вогневу точку. Відео "відповіді" з'явилося в мережі.
Ролик був опублікований на Facebook-сторінці фонду "Повернись живим".
Уточнюється, що точний і потужний удар був нанесений за допомогою компера, купівля якого стала можлива завдяки пожертвам небайдужих громадян для нашої армії.
ЗСУ помстилися бойовикам за обстріл мирної Мар'їнки (Фото: скріншот)
Зазначається, що відео було знято ще до "хлібного перемир'я", оголошеного 21 липня.
Як йдеться в описі до ролика, одним точним пострілом бійці ЗСУ знищили підстави вогневої точки противника і помстилися корегувальникам за мирних українців з Мар'їнки.
Відео: facebook.com/backandalive
У коментарях до відео користувачі мережі дякують українським воїнам за мужність на передовій і захист від окупантів, а також захоплюються майстерністю військових.
Скрін коментарів
Нагадаємо, 14 серпня в районі проведення ООС на Донбасі окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.
Як повідомлялося раніше, на Донбасі ліквідували російського найманця і бойовики угруповання "ДНР". Про поповнення "вантажу 200" повідомили в соцмережах і також опублікували фото терористів і повідомили подробиці їх знищення.
Також ми писали про те, що в мережу виклали фото кладовища Донецьке море в окупованому Донецьку. Там є спеціальна зона, де поховані "високопоставлені" бойовики: Олександр Захарченко, Гіві, Моторола та інші.