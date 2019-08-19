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На Донбасі у неділю загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 08:14
На Донбасі у неділю загинув український військовий
Ілюстративне фото (facebook.com/desnaukr)

Троє бійців ООС отримали поранення

На Донбасі у неділю, 18 серпня, у зоні проведення ООС загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Вказано, що троє військових були поранені.

На Донбасі у неділю загинув український військовий

"18 серпня 2019 року, близько 18.00 год. в районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Національної гвардії України загинув 1 військовослужбовець та 3 отримали поранення середньої та легкої важкості", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що пораненим було надано невідкладну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.

"Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами. Правоохоронними органами зі складу Об'єднаних сил на місці події проводяться оперативно-слідчі дії щодо встановлення обставин і причин загибелі одного та поранення трьох військовослужбовців Національної гвардії України", - додали у прес-центрі.

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