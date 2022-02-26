ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти планують хіматаку в Донецьку, роздають протигази, - СБУ

Новость на русском →
Донецьк, Субота 26 лютого 2022 14:53
Окупанти планують хіматаку в Донецьку, роздають протигази, - СБУ Фото: Російські війська в Донецьку отримали протигази (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

В Донецьку окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. За розвідданими, вони мають намір вчинити диверсію - хімічну атаку, аби звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомили в СБУ

"Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації - підриву промислових ємностей з хімічними речовинами", - говориться в повідомленні.

За даними Служби безпеки, у цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових.

"Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів. Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!" - додали у відомстві.

Раніше ми писали, що флот РФ оголосив "контртерористичну операцію" в українських водах Чорного моря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога