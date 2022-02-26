Оккупанты планируют химатаку в Донецке, раздают противогазы, - СБУ

В Донецке оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. По разведданным, они намерены совершить диверсию - химическую атаку, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом сообщили в СБУ

"Имеем разведывательную информацию из временно оккупированного Донецка. Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами", - говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, в этой диверсии в отношении мирного населения планируют обвинить украинских военных.

"Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам. Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!" - добавили в ведомстве.