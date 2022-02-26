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Оккупанты планируют химатаку в Донецке, раздают противогазы, - СБУ

Новина українською →
Донецк, Суббота 26 февраля 2022 14:53
Оккупанты планируют химатаку в Донецке, раздают противогазы, - СБУ Фото: Российские войска в Донецке получили противогазы (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

В Донецке оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. По разведданным, они намерены совершить диверсию - химическую атаку, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом сообщили в СБУ

"Имеем разведывательную информацию из временно оккупированного Донецка. Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами", - говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, в этой диверсии в отношении мирного населения планируют обвинить украинских военных.

"Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам. Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!" - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что флот РФ объявил "контртеррористическую операцию" в украинских водах Черного моря.

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