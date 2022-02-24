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Усик звернувся до українців: "треба зупинити цю війну" (відео)

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Четвер 24 лютого 2022 23:19
Усик звернувся до українців: "треба зупинити цю війну" (відео) Олександр Усик звернувся до українців (instagram.com/usykaa)
Автор: Тетяна Самарук

Український боксер Олександр Усик повернувся до України після свого візиту у Велику Британію. За словами спортсмена, він їздив туди, аби узгодити деталі щодо реваншу з Ентоні Джошуа.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, після прибуття в Україну Усик записав звернення. Боксер наголосив, що стурбований ситуацією в Україні.

"Дорога Україно, дорогі українці. Багато ЗМІ написали, що я втік – ні, я їздив у роботі. Я повернувся, я вдома. Друзі, нам треба об'єднатися, бо дуже тяжкий час зараз настав. Мене дуже переповнюють емоції, я дуже переживаю за свою країну, за багатьох наших людей", – сказав боксер.

У відеозвернення він сказав, що "треба зупинити цю війну, адже ми маємо це зробити всі разом".

Раніше ми повідомляли, що Настя Каменських, Дорн та інші зірки звернулися до росіян.

Також ми писали, що російські зірки відреагували на вторгнення РФ в Україну.

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Олександр Усик война
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