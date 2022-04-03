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Харчишин вперше показав зруйнований дім, де жили його діти. Музикант просить допомогти ЗСУ

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Гостомель, Неділя 03 квітня 2022 15:39
Харчишин вперше показав зруйнований дім, де жили його діти. Музикант просить допомогти ЗСУ Колаж РБК-Україна: Харчишин показав зруйнований будинок під Гостомелем
Автор: Світлана Мащенко

Валерій Харчишин, лідер гурту "Друга ріка", вперше показав, на що ворог перетворив затишний дім, який він будував багато років, де виросли троє синів музиканта. Тепер від родинної домівки лишилася купка попелу. Але музикант хоче сказати головне - привернути увагу цим фото, адже українським захисникам треба допомога.

Про це він написав на свої сторінці у Facebook.

На щастя, в будинку під Гостомелем нікого не було в момент бомбардування.

Валерій каже, що зараз його старший син на фронті, захищає Україну на півночі. А менші діти разом з їхньою матір'ю за кордоном.

В лавах ЗСУ також і брат Харчишина. Саме це й стало метою звернення музиканта.

"Не секрет, що для посилення позицій на північному фронті формуються нові підрозділи ЗСУ. Один з них, до якого вступив мій брат, потребує допомоги. Держава забезпечила зброєю та одягом. Дещо я купив. Дещо ми знайшли безкоштовно. Решту знайшли у Польщі, але це слід придбати. Загальна вартість - 27 тисяч євро", - написав музикант.

Побачити список необхідного і допомогти воїнам можна за посиланням тут.

Харчишин вперше показав зруйнований дім, де жили його діти. Музикант просить допомогти ЗСУ

А ось так власне виглядав будинок музиканта до того, як до України прийшли "освободітєлі":

Харчишин вперше показав зруйнований дім, де жили його діти. Музикант просить допомогти ЗСУХарчишин вперше показав зруйнований дім, де жили його діти. Музикант просить допомогти ЗСУ

Зараз він виглядає так:

Харчишин вперше показав зруйнований дім, де жили його діти. Музикант просить допомогти ЗСУ

Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

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Валерий Харчишин
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