Окупанти позбавили Ахметова розкішної дачі: олігарх відповів жорстко

Рінат Ахметов втратив розкішну дачу в анексованому Росією Криму, якою він володів з 2007 року. Дача Якова Жуковського Новий Кучук-Кой в селищі Паркове, що під Ялтою, яка належить по праву українському олігарху, була продана "Газпрому" місцевою "владою", яка перед цим "націоналізувала" особняк власника "Шахтаря".

Як повідомляє видання "Крим. Реалії", аукціон з продажу садиби пройшов на початку грудня 2019 року. Початкова ціна лота становила 1,975 млрд рублів (більше трьох мільйонів доларів).

Цікаво, що заявку на покупку подав тільки "ЕТЦ в Парковому" (одна з структур російського "Газпрому"). Тому торги були визнані такими, що не відбулися. Але кримський "уряд" знайшов вихід із ситуації і все одно уклав договір з покупцем.

В контур угоди увійшли пам'ятки культурної значення: дача Жуковського, барельєфи "Сон" і "Пробудження", а також парк початку ХХ століття, басейн площею 2180 кв. м, гостьовий будинок площею 3360 кв. м, корпус їдальні площею 253 кв. м, два майданчики для відпочинку, декілька декоративних басейнів, фонтан, грот "Руїни", а також ряд інших споруд.

Дача Ахметова Новий Кучук-Кой під Ялтою з висоти пташиного польоту

Реакція Ріната Ахметова

У Ріната Ахметова кажуть, що після анексії Криму олігарх втратив контроль над усіма своїми активами на півострові, в тому числі і над Новим Кучук-Коєм.

"Будь-який "продаж" нерухомості Новий Кучук-Кой здійснюється невідомими особами без згоди та участі бізнесів SCM", - розповіли представники олігарха журналістам.

Так звану "націоналізацію" всіх кримських активів і будь-які дії щодо розпорядження ними у Ахметова вважають такою, що не відповідає міжнародному праву.

Також в компанії відзначили, що зараз вони приймають всі заходи для захисту права власності на Новий Кучук-Кой в міжнародних судових і арбітражних органах.

Додамо, що в селищі Паркове, недалеко від садиби Новий Кучук-Кой, також розташований санаторій МВС України.