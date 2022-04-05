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Окупант викинув пластину з броніка і всунув туди MacBook, але Apple його не врятував

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Ірпінь, Вівторок 05 квітня 2022 13:48
Окупант викинув пластину з броніка і всунув туди MacBook, але Apple його не врятував Колаж РБК-Україна: Російський військовий вставив у бронежилет MacBook
Автор: Світлана Мащенко

Російські окупанти, які дорвалися до мародерства в Україні, показали, що заради наживи готові ризикувати власним життям. Так, в одному з "трофейних" бронежилетів українські військові знайшли "епплівський" MacBook.

Дивіться на відео в матеріалі Styler, як це було.

На таку дивину українець натрапив в місті Ірпінь, під Романівським мостом.

Військовий показав, що всередині ворожого бронежилета.

"Витягую з броніка пластину, а вона отака… Думаю, якась вона подвійна у них, цікава. Перевертаю на другий бік. А це не бронік…" - розповідає військовий.

Виявилося, що окупант витягнув захисну пластину, і засунув туди MacBook.

Судячи з понівеченого стану ноутбуку, окупанта такий захист від Apple не врятував…

Раніше мешканка Сумської області розповіла, що окупанти вкрали навіть труси й шкарпетки.

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