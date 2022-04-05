Оккупант выбросил пластину из броника и всунул туда MacBook, но Apple его не спас
Российские оккупанты, которые дорвались до мародерства в Украине, показали, что ради наживы готовы рисковать собственной жизнью. Так, в одном из "трофейных" бронежилетов украинские военные нашли "эппловский" MacBook.
Смотрите на видео в материале Styler как это было.
На такую диковинку украинец наткнулся в городе Ирпень, под Романовским мостом.
Военный показал, что внутри вражеского бронежилета.
"Вытаскиваю из броника пластину, а она вот такая.. Думаю, какая-то она двойная у них, интересная. Переворачиваю на другой бок. А это не броник... " - рассказывает военный.
Оказалось, что оккупант вытащил защитную пластину, и засунул туда.
Судя по изуродованному состоянию ноутбука, оккупанта такая защита от Apple не спасла…
Ранее жительница Сумской области рассказала, что оккупанты украли даже трусы и носки.
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