Оккупант выбросил пластину из броника и всунул туда MacBook, но Apple его не спас

Российские оккупанты, которые дорвались до мародерства в Украине, показали, что ради наживы готовы рисковать собственной жизнью. Так, в одном из "трофейных" бронежилетов украинские военные нашли "эппловский" MacBook.

Смотрите на видео в материале Styler как это было.

На такую диковинку украинец наткнулся в городе Ирпень, под Романовским мостом.

Военный показал, что внутри вражеского бронежилета.

"Вытаскиваю из броника пластину, а она вот такая.. Думаю, какая-то она двойная у них, интересная. Переворачиваю на другой бок. А это не броник... " - рассказывает военный.

Оказалось, что оккупант вытащил защитную пластину, и засунул туда.

Судя по изуродованному состоянию ноутбука, оккупанта такая защита от Apple не спасла…