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Виявляється, пельмені не можна кидати в окріп. Як варити їх правильно

Автор: Світлана Мащенко

Зварити пельмені з морозилки - здавалося, що може бути простіше? Але і тут є ряд нюансів. Ми звикли, що пельмені потрібно кидати в киплячу підсолену воду, проварювати після закипання кілька хвилин і розкішна "студентська" страва готова.

Але це не зовсім правильно, пишуть Belnovosti.

Експерти кажуть, що заморожені пельмені відносно сухі і не пластичні, тому в окропі вони просто лопаються і злипаються.

Як правильно варити пельмені

Щоб цього уникнути, кидати пельмені потрібно не в окріп, а в гарячу воду.

Якщо ж пельмені вже опинилися в окропі, то в каструлю потрібно додати склянку холодної води. Це вирівняє температуру нагрівання і пельмені збережуть свою форму і не розповзуться по каструлі.

Але при цьому варити пельмені після додавання холодної води потрібно довше. Зате на смак вони будуть не як зварений напівфабрикат, а вже як більш-менш якась м'ясна страва.

І ще одне...

Не бійтеся перед варінням пельмені замочити у воді на кілька хвилин, щоб підігнати їх до кімнатної температури.

Тісто вбере деяку кількість води, що підвищить його пластичність, і при варінні пельмені не лопнуть.

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