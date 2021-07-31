RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В охопленій пожежами Туреччині впав метеорит: спалахи осяяли небо (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Туреччині, де зараз відбуваються масштабні пожежі, над Ізміром впав метеорит. Як повідомили очевидці, що відбувся вибух, яких стався після падіння.

Про це повідомляє Sabah.

Так, подія сталася вночі, 31 травня.

"Сьогодні о 1:54 на Ізмір впав метеор. Жодних заяв від влади поки не надходило", – написав очевидець Халіл Бакміс.

За попередньою інформацією небесний об'єкт впав в районі 00:54 за київським часом. Також це супроводжувалося яскравими спалахами.

Як відомо, зараз у Туреччині тривають масштабні лісові пожежі, тому і камери місцевих жителів спрямовані в нічне небо.

Окрім того, очевидці зазначають, що падіння метеорита є вказівкою на низку лих, які очікують країну в майбутньому.

Раніше ми повідомляли, що президент Туреччини оголосив райони лісових пожеж у країні зонами лиха.

Також українські рятувальники показали, як допомагають гасити лісові пожежі в Туреччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежаТурция