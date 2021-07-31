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Ердоган оголосив райони лісових пожеж у Туреччині зонами лиха

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Субота 31 липня 2021 11:04
Ердоган оголосив райони лісових пожеж у Туреччині зонами лиха Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив райони лісових пожеж зонами лиха. Йдеться про провінції Анталья, Мугла, Мерсін, Адана і Османійе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

"Влада Туреччини продовжать всі необхідні кроки щодо усунення збитку від лісових пожеж і підтримки населення", - заявив Ердоган.

28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі, які поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв своєму турецькому колезі Реджепу Ердогану допомога в ліквідації лісових пожеж.

Вчора Україна направила до Туреччини два пожежні літаки.

Зазначимо, в результаті лісових пожеж в Туреччині постраждало вже понад 180 осіб. Турецька влада назвала ці пожежі національним лихом.

Більше про лісові пожежі в Туреччині читайте в матеріалі РБК-Україна.

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пожежа Реджеп Тайіп Ердоган
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