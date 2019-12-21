Охрана, отмєна: Зеленський відгуляв перший корпоратив (відео)

Володимир Зеленський з партією "Слуга народу" відгуляв свій перший новорічний корпоратив в модному ресторані Києва в КВЦ "Парковий". Під час заходу перед депутатами і чиновниками президент виступив з тостом, а гостей розважали Катя Осадча, Тіна Кароль і Jerry Heil. Як пройшла вечірка "слуг" - у матеріалі Styler.

Веселощі почалися в п'ятницю, 20 грудня, близько 18:00, в дорогому ресторані з азіатською кухнею, адаптованою під європейські смаки.

За інформацією видання "Українська правда", ведучою заходу стала Катя Осадча, а головними зірками - Тіна Кароль і Jerry Heil, яка підірвала медіапростір в 2019 році хітом "Охрана, отмєна".

У мережі з'явилися перші фото і відео з вечірки. Так, нардеп Олена Мошенець розмістила в соцмережах спільне фото зі своїм колегою Юрієм Заславським і президентом Зеленським.

"Сил нам у 2020", - написала "Слуга народу".

Зеленський з депутатами на новорічному корпоративі (фото: facebook.com/elena.moshenets)

Мошенець також розмістила відео з виступом Тіни Кароль, яка в сукні з екстремальним розрізом заспівала надихаючу пісню "Україна - це ти".

Тіна Кароль розважала "Слуг народу" на корпоративі (відео: facebook.com/elena.moshenets)

Один з депутатів СН розповів про деталі корпоративу і про напутній тост Володимира Зеленського, який він нардепу Трухіну.

"Президент говорив тост і зробив зауваження Трухіну, який хотів собі на округ виписати купу грошей. Після цього він сказав щось типу: це був рік свині, наступний - пацюка, але давайте залишатися людьми", - розповів обранець.

До депутатів "Слуги народу" крім президента Зеленського приєднався керівник ОП Андрій Богдан, перший помічник гаранта Сергій Шефір, прем'єр Олексій Гончарук, міністри Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет, Володимир Бородянський.

Партія "Слуга народа" на корпоративі (видео: facebook.com/elena.moshenets)

"Всі випивали, багато жартували. Осадча сипала жартами", - зазначив один з депутатів, який не захотів бути названим.

А актори "Кварталу 95" спеціально для "слуг народу" записали відеозвернення.