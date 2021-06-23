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"Охолоджувальний душ": пасажири потяга Укзалізниці показали, як зі стелі вагона тече вода (відео)

Новость на русском →
Середа 23 червня 2021 19:58
"Охолоджувальний душ": пасажири потяга Укзалізниці показали, як зі стелі вагона тече вода (відео) Фото: зі стелі вагону тече вода (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

У потязі "Львів-Маріуполь" залило пасажирське купе. Пасажири скаржаться, що вода затопила усі їхні речі.

Про це повідомляють у групі "Вартові Еспресо" у Facebook.

Так, інцидент стався 23 червня. На кадрах ролика видно, як під час руху зі стелі плацкартного вагона ллється вода.

"Нова послуга від Укрзалізниці - охолоджувальний душ в купе. За вікном +30? Укрзалізниця знає, як охолодитися у таку спеку! Пасажири поїзда "Львів-Маруполь" спостерігали, як зі стелі вагона ллється вода. Вона залила особисті речі пасажирів і небезпечно накопичувалася поруч з електрикою", - йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі обурюються сервісом Укрзалізниці. Вони пишуть, що людям повинні компенсувати гроші за квитки.

  • Через плафон вода тече. За таку поїздку просто зобов'язані компенсувати гроші за квиток
  • Тотальна корупція, вона така
  • Залізниця - це одна велика дірка зі злодіями в кріслах
  • Я вважаю за таку поїздку Лещенко зобов'язаний віддати свою річну зарплату тому, хто там їхав і рік жити без зарплати.Тоді може задумається.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця закупила неякісних матеріалів на понад 200 млн гривень.

Також Укрзалізниця влипла в черговий скандал.

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