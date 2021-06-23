"Охолоджувальний душ": пасажири потяга Укзалізниці показали, як зі стелі вагона тече вода (відео)
У потязі "Львів-Маріуполь" залило пасажирське купе. Пасажири скаржаться, що вода затопила усі їхні речі.
Про це повідомляють у групі "Вартові Еспресо" у Facebook.
Так, інцидент стався 23 червня. На кадрах ролика видно, як під час руху зі стелі плацкартного вагона ллється вода.
"Нова послуга від Укрзалізниці - охолоджувальний душ в купе. За вікном +30? Укрзалізниця знає, як охолодитися у таку спеку! Пасажири поїзда "Львів-Маруполь" спостерігали, як зі стелі вагона ллється вода. Вона залила особисті речі пасажирів і небезпечно накопичувалася поруч з електрикою", - йдеться у повідомленні.
У коментарях користувачі обурюються сервісом Укрзалізниці. Вони пишуть, що людям повинні компенсувати гроші за квитки.
- Через плафон вода тече. За таку поїздку просто зобов'язані компенсувати гроші за квиток
- Тотальна корупція, вона така
- Залізниця - це одна велика дірка зі злодіями в кріслах
- Я вважаю за таку поїздку Лещенко зобов'язаний віддати свою річну зарплату тому, хто там їхав і рік жити без зарплати.Тоді може задумається.
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця закупила неякісних матеріалів на понад 200 млн гривень.