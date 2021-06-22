Укрзалізниця влипла в черговий скандал: зірвана весільна поїздка

Укрзалізниця знову осоромилася через температурні режими у вагонах. Неробочі кондиціонери пасажири можуть отримати навіть в найдорожчих вагонах - класу люкс.

Про це розповіла Аеліта ван Дейер на своїй сторінці в Facebook .

Дівчина повідомила, що вони з чоловіком купили два квитки у вагон "люкс" для весільної поїздки. Однак подорож була безнадійно зіпсована, оскільки кондиціонер у вагоні не працював. Вікна відкрити було теж не можна, через те, що це заборонено в поїздах з кондиціонером.

"Купили собі 2 люкси у весільну поїздку. Виявляється, в люксах вікнах не відкриваються, бо повинен працювати кондиціонер, який, ясна річ, поламаний. Як все продумано! В купе сауна, дихати нічим, як їхати 9,5 години - невідомо, а спати взагалі нереально!"- написала обурена пасажирка.

Вона звернула увагу також на те, що на табло у вагоні неправильно виставлено час. І жахнулася, як в таких умовах можна їхати в денний час, коли температура на вулиці піднімається вище 30 градусів тепла.

"На табло неправильно виставлена година, на момент фотографування на годиннику було 22:53. Тільки уявіть, що буде вдень, коли вагон нагріється під прямими сонячними променями до +32 градусів. Навіть в електричці третього класу вікна відкриваються, а в дорогому люксі – та навіщо, можна ж всю ніч в коридорі постояти", - додала дівчина.

У вагонах Укрзалізниці пекло (фото: facebook.com/aelita.van.deyer)

Варто відзначити, що близько 11 вечора у вагоні класу люкс було +28 градусів, що явно порушує всі правила перевезення пасажирів.

А що в правилах?

Згідно з державними санітарними нормами ДСП 7.7.2.2015-99 температура в пасажирських вагонах в зимовий період становить +18 +22 градуси, в літній період +22 +26 градусів. Вище + 26 градусів – пряме порушення правил. Провідники зобов'язані включати кондиціонер або вентиляцію.

Що робити, якщо кондиціонер не працює

Спочатку потрібно звернутися до провідника. Можна написати скаргу і вимагати перемістити в вагон з кондиціонером. Також варто звернутися на гарячу лінію Укрзалізниці.