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Вогонь охопив лісу: у Києві зафіксовано сильне забруднення повітря (фото)

STYLERЖиття    05.04.2020 - 10:31
Вогонь охопив лісу: у Києві зафіксовано сильне забруднення повітря (фото)
Пожежа в Києві (фото: dsns.gov.ua)

Масштабні пожежі вплинули на якість повітря

Пожежі в Києві негативно впливають на якість повітря. Сильне забруднення впливає у свою чергу на самопочуття місцевих жителів, які вже другий тиждень скаржаться на запах гару. Про це у соцмережі Facebook поінформувала КАРС.

Заміри лабораторії показали перевищення продуктів горіння по всій території столиці, що є результатом великої кількості пожеж в екосистемах Києва і області.

"За останню добу у Київській області зафіксовано 124 пожежі загальною площею 135 га. Всі пожежі ліквідовані. У Києві за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 га. Триває ліквідація пожежі на вул. Пухівська на площі 0,7 га, на вул. Івана Виговського зафіксовано тління трави після пожежі на площі 2 га", - зазначає прес-служба ОДА.

Адміністрація міста нагадала, що спалювання сміття та листя є порушенням закону, за яким можуть послідувати не тільки штрафи. Тому українців закликають дбати і дбайливо ставитися до природи.

Скріншот: КМДА ФейсбукПожежа в Києві (скріншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, що 1 квітня під Одесою на території Нижньодністровського національного природного парку сталася пожежа, в результаті чого вигоріло 10 гектарів унікальної природної екосистеми з численними птахами.

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