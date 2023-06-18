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Обзорный подъемник в Буковеле: как и за сколько можно насладиться красотой Карпат

Новина українською →
Буковель, Воскресенье 18 июня 2023 12:20
Обзорный подъемник в Буковеле: как и за сколько можно насладиться красотой Карпат Панорамный вид на Буковель (фото: karpatium)
Автор: Светлана Мащенко

Обзорный подъемник в Буковеле дает невероятную возможность насладиться панорамными видами наших украинских Карпат, которые невероятны и зимой, и летом. Если решили отправиться путешествовать по горам, стоит обязательно воспользоваться этой услугой.

Смотрите фото и описание ниже в материале Styler.

Как работает подъемник

В летний период для гостей курортного села работает обзорный подъемник №2.

График работы:

  • вывоз на гору с 09:00 до 19:30
  • спуск с горы до 20:00

Подъемники бывают двухместные и четырехместные - для компаний побольше.

Обзорный подъемник в Буковеле: как и за сколько можно насладиться красотой КарпатОбзорный подъемник в Буковеле: как и за сколько можно насладиться красотой Карпат

Сколько стоит билет

За одного взрослого человека вам нужно будет заплатить 250 грн.

Под льготным билетом подразумевается 15% скидка, то есть стоимость билета составит 190 грн.

Также предлагаются VIP-месяцы, стоимостью 500 грн.

Обзорный подъемник в Буковеле: как и за сколько можно насладиться красотой КарпатОбзорный подъемник в Буковеле: как и за сколько можно насладиться красотой Карпат

Кто имеет право на льготы

Если вы имеете право на льготный билет, следует взять с собой соответствующие документы. Категории, имеющие право на получение льготы:

  • дети от 6 до 12 лет
  • пенсионеры (нужен оригинал удостоверения)
  • военнослужащие ВСУ
  • лица с инвалидностью (1, 2, 3 группы)
  • детям до шести лет услуга предоставляется бесплатно.

Обзорный подъемник в Буковеле: как и за сколько можно насладиться красотой Карпат

Все фото: bukovel.com

Если вы хотите показать пейзаж четырехлапому другу, то это вам, к сожалению, не удастся, ведь пользование подъемником с собаками запрещено!

Чтобы узнать детали, вы можете воспользоваться номером горячей линии 24/7:

0 800 500 818.

Смотрите видеопутешествие обзорным подъемником № 2:

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