Обзорный подъемник в Буковеле: как и за сколько можно насладиться красотой Карпат

Обзорный подъемник в Буковеле дает невероятную возможность насладиться панорамными видами наших украинских Карпат, которые невероятны и зимой, и летом. Если решили отправиться путешествовать по горам, стоит обязательно воспользоваться этой услугой.

Смотрите фото и описание ниже в материале Styler.

Как работает подъемник

В летний период для гостей курортного села работает обзорный подъемник №2.

График работы:

вывоз на гору с 09:00 до 19:30

спуск с горы до 20:00

Подъемники бывают двухместные и четырехместные - для компаний побольше.

Сколько стоит билет

За одного взрослого человека вам нужно будет заплатить 250 грн.

Под льготным билетом подразумевается 15% скидка, то есть стоимость билета составит 190 грн.

Также предлагаются VIP-месяцы, стоимостью 500 грн.

Кто имеет право на льготы

Если вы имеете право на льготный билет, следует взять с собой соответствующие документы. Категории, имеющие право на получение льготы:

дети от 6 до 12 лет

пенсионеры (нужен оригинал удостоверения)

военнослужащие ВСУ

лица с инвалидностью (1, 2, 3 группы)

детям до шести лет услуга предоставляется бесплатно.

Все фото: bukovel.com

Если вы хотите показать пейзаж четырехлапому другу, то это вам, к сожалению, не удастся, ведь пользование подъемником с собаками запрещено!

Чтобы узнать детали, вы можете воспользоваться номером горячей линии 24/7:

0 800 500 818.

Смотрите видеопутешествие обзорным подъемником № 2: