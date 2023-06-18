Обзорный подъемник в Буковеле: как и за сколько можно насладиться красотой Карпат
Обзорный подъемник в Буковеле дает невероятную возможность насладиться панорамными видами наших украинских Карпат, которые невероятны и зимой, и летом. Если решили отправиться путешествовать по горам, стоит обязательно воспользоваться этой услугой.
Смотрите фото и описание ниже в материале Styler.
Как работает подъемник
В летний период для гостей курортного села работает обзорный подъемник №2.
График работы:
- вывоз на гору с 09:00 до 19:30
- спуск с горы до 20:00
Подъемники бывают двухместные и четырехместные - для компаний побольше.
Сколько стоит билет
За одного взрослого человека вам нужно будет заплатить 250 грн.
Под льготным билетом подразумевается 15% скидка, то есть стоимость билета составит 190 грн.
Также предлагаются VIP-месяцы, стоимостью 500 грн.
Кто имеет право на льготы
Если вы имеете право на льготный билет, следует взять с собой соответствующие документы. Категории, имеющие право на получение льготы:
- дети от 6 до 12 лет
- пенсионеры (нужен оригинал удостоверения)
- военнослужащие ВСУ
- лица с инвалидностью (1, 2, 3 группы)
- детям до шести лет услуга предоставляется бесплатно.
Все фото: bukovel.com
Если вы хотите показать пейзаж четырехлапому другу, то это вам, к сожалению, не удастся, ведь пользование подъемником с собаками запрещено!
Чтобы узнать детали, вы можете воспользоваться номером горячей линии 24/7:
0 800 500 818.
Смотрите видеопутешествие обзорным подъемником № 2:
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