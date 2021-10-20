Стали відомі всі учасники Євробачення 2022: дві країни повернулися
Євробачення 2022 цього року пройде в Італії. Стало відомо, що Вірменія і Чорногорія знову візьмуть участь у пісенному конкурсі. Всього в Євробаченні братиме участь 41 країна.
Про це повідомляється на сайті конкурс.
Останній раз Вірменія і Чорногорія відправляли своїх виконавців на Євробачення в 2019 році.
Учасники Євробачення 2022
- Албанія
- Австралія
- Вірменія
- Австрія
- Азербайджан
- Бельгія
- Болгарія
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Грузія
- Німеччина
- Греція
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Чорногорія
- Нідерланди
- Північна Македонія
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Росія
- Сан-Марино
- Сербія
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Україна
- Великобританія
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Де пройде Євробачення 2022
Євробачення 2022 відбудеться в Турині в багатофункціональній спортивно-концертній арені "Пала-Альпітур" (Pala Alpitour). Її площа становить понад 30 тисяч квадратних метрів, де можуть розміститься 16,6 тисяч глядачів.
Коли буде Євробачення 2022
Конкурс складається з трьох етапів: два півфінали і великий фінал.
Перший півфінал - 10 травня
Другий півфінал - 12 травня
Великий фінал - 14 травня
Виступи будуть починатися о 21:00 за київським часом.
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