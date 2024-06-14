ua en ru
Пт, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Офтальмолог рассказала о "процедурах красоты", которые сильно вредят глазам

Пятница 14 июня 2024 13:40
UA EN RU
Офтальмолог рассказала о "процедурах красоты", которые сильно вредят глазам Какие процедуры вредят глазам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ни для кого не секрет, что многие тенденции красоты и моды могут вредить здоровью. Офтальмолог рассказал, какие манипуляции с глазами могут привести к инфекции или к чему-то еще худшему.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Наращивание ресниц

Наращенные ресницы являются питомником бактерий и клещей. Даже если вы чистите их каждый день, вы все равно имеете более высокий риск иметь бактерии на своих ресницах.

По данным Американской академии офтальмологии, они потенциально могут повлечь за собой инфекцию век или роговицы и даже окончательную потерю ресниц.

Опасность использования косметики или наращивания ресниц заключается в том, что химические соединения или дольки средства попадают на слизистую глаза, нарушая ее естественное состояние. Возникает дискомфорт, чувство чего-то излишнего. Причем не только при нанесении макияжа, но и после его удаления, особенно водостойкой туши и разнообразных глитеров.

Водостойкая тушь

Офтальмолог Николь Баич рассказала, что у лиц могут поцарапать поверхность глаза, потенциально вызывая раздражение и инфекцию. А лучше используйте тени для век - меньшая вероятность того, что кусочки от них отслаиваются и попадут вам в глаза.

Подводка для глаз

Подводка может повредить железы, расположенные вдоль наших век, помогающих производить жир в наши слезы. Это может привести к достаточно серьезной сухости глаз.

Сыворотка для ресниц

Не следует использовать сыворотки для ресниц, содержащие простагландины. Это группа липидов с гормоноподобными действиями, которые ваше тело производит в основном в местах повреждения тканей или инфекции.

Хотя они действуют и удлиняют ваши ресницы, но также могут иметь побочные эффекты: потемнение цвета глаз и кожи вокруг.

Вредные ингредиенты

Чаще раздражают глаза такие составляющие косметики:

  • ланолин (животный воск)
  • консерванты, такие как парабены типа метилпарабена, пропилпарабена
  • синтетические отдушки
  • химические ультрафиолетовые фильтры: авобензон, бензофенон, октилсалицилаты
  • минеральные и эфирные масла
  • эмульгаторы
  • лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES)

Ранее мы сообщали, можно ли пользоваться прошлогодним солнцезащитным кремом.

Также мы писали, почему нельзя покупать косметику "на разлив".

Читайте РБК-Украина в Google News
очі Уход за лицом
NEWS
От фронта до тыла. Как Украина достает самолеты РФ и что нужно для победы в воздухе
От фронта до тыла. Как Украина достает самолеты РФ и что нужно для победы в воздухе