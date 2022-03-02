У Києві іноземні журналісти приїхали в пологовий, аби показати звірство РФ

У Києві в пологовий приїхали іноземні журналісти (freepik)

У Київському пологовому будинку жінки продовжують народжувати. Наразі немовлята з'являються на світ під звуки обстрілів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.