ru ua
Ср, 02 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві іноземні журналісти приїхали в пологовий, аби показати звірство РФ

Новость на русском →
Київ, Середа 02 березня 2022 18:55
У Києві іноземні журналісти приїхали в пологовий, аби показати звірство РФ У Києві в пологовий приїхали іноземні журналісти (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Київському пологовому будинку жінки продовжують народжувати. Наразі немовлята з'являються на світ під звуки обстрілів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зокрема, у пологовий будинок №5 приїхали 60 іноземних журналістів. Також серед них працівники авторитетних видань CNN, BBC, FOX NEWS, ZDF та France 24.

"Сподіваюся, що кадри з київського метро та пологового будинку переконають Ізраїль і навіть арабські країни почати вводити санкції проти нацистської Росії Путіна", - наголосив Антон Геращенко.

Окрім того, він додав, що киянки не здаються, а усміхаються. Жінки готові народжувати в страшних умовах та вірять, що їхні діти житимуть в європейській Україні.

У Києві іноземні журналісти приїхали в пологовий, аби показати звірство РФУ Києві іноземні журналісти приїхали в пологовий, аби показати звірство РФУ Києві іноземні журналісти приїхали в пологовий, аби показати звірство РФУ Києві іноземні журналісти приїхали в пологовий, аби показати звірство РФ

У Києві в пологовий приїхали іноземні журналісти (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Раніше ми повідомляли, що у Чернігові під обстрілами народилися дві трійні.

Також ми писали, що на Волині в укритті лікарні народилася дитина.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
LITE
Українська онлайн-академія запрошує дітей приєднатися до занять
Українська онлайн-академія запрошує дітей приєднатися до занять