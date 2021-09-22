ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як перевірити страховий стаж і внески онлайн: детальна інструкція

Новость на русском →
Середа 22 вересня 2021 09:02
Як перевірити страховий стаж і внески онлайн: детальна інструкція Як перевірити свій страховий стаж і внески онлайн (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Поняття "страховий стаж" в Україні з'явилося з 2004 року. І має значення не те, скільки ви пропрацювали в певному місці, а як довго ваш роботодавець оплачував страхові внески до Пенсійного фонду. Знати свій страховий стаж необхідно, оскільки він має значення при оформленні пенсії. При необхідності – його можна докупити.

Як перевірити свій страховий стаж і внески до Пенсійного фонду – читайте нижче в інструкції.

1. Відкрийте вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду за посиланням portal.pfu.gov.ua. або завантажте мобільний додаток "Пенсійний фонд".

2. Авторизуйтесь зручним для вас способом:

  • За допомогою кваліфікованого електронного підпису (Кеп). Його можна оформити в інтернет-банкінгу.
  • За допомогою логіна і пароля
  • За допомогою ідентифікації в сервісі ID.GOV.UA

3. Виберіть розділ "дані з Реєстру застрахованих осіб"

Ви побачите свої персональні дані, заробітну плату, електронну трудову книжку, листки непрацездатності та інше. У правій частині екрана ви побачите статус застрахованої особи. У лівій - інформація про стаж і зарплату.

Як перевірити страховий стаж і внески онлайн: детальна інструкція4. У меню "страховий стаж" натисніть вкладку "Відомості, які використовуються для визначення пенсії в розрізі підприємства" - там ви отримаєте виписку "ОК5"

4. Уважно перевірте актуальність інформації.

При необхідності ви можете подати Анкету для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб і додати необхідні документи.

Як перевірити страховий стаж і внески онлайн: детальна інструкція

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна перевірити призначення субсидій онлайн.

А також ми розповідали корисні лайфхаки про те, як оформити сертифікат вакцинації в додатку "Дія".

Читайте РБК-Україна в Google News
стаж инструкция
LITE
Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк
Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк