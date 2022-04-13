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Як оформити допомогу по безробіттю не виходячи з дому: покрокова інструкція

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Середа 13 квітня 2022 18:43
Як оформити допомогу по безробіттю не виходячи з дому: покрокова інструкція Фото: Як оформити допомогу по безробіттю не виходячи з дому (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Українці можуть оформити допомогу по безробіттю не виходячи з дому. Це можна зробити онлайн за допомогою застосунку "Дія".

Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Покрокова інструкція для заявки на допомогу:

  1. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті за допомогою електронного підпису на Порталі "Дія" за посиланням: https://diia.gov.ua/
  2. Перевірте коректність особистих даних у профілі користувача, актуалізуйте їх за необхідності.
  3. Заповніть заяву, відповідаючи на питання в анкеті.
  4. Оберіть зручний центр зайнятості.
  5. Введіть номер соціального (банківського) рахунку та оберіть періодичність отримання виплат. Якщо такого рахунку немає, під час заповнення заяви його можна не зазначати. Проте протягом 10 робочих днів після призначення виплат необхідно відкрити такий рахунок та надіслати його реквізити на електронну пошту центру зайнятості, до якого подавалася заява.
  6. Завантажте необхідні документи: паспорт, документ про останній вид зайнятості, документи про освіту тощо.
  7. Перевірте сформовані заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю і підпишіть їх електронним підписом.

Як оформити допомогу в центрі зайнятості, контакти установ - читайте за посиланням тут.

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