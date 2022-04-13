Как оформить пособие по безработице не выходя из дома: пошаговая инструкция
Фото: Как оформить пособие по безработице не выходя из дома (freepik)
Украинцы могут оформить пособие по безработице не выходя из дома. Это можно сделать онлайн с помощью приложения "Дия".
Как это сделать - читайте ниже в нашем материале Styler.
Пошаговая инструкция для заявки на помощь:
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете с помощью электронной подписи на Портале "Дия" по ссылке: https://diia.gov.ua/
- Проверьте корректность личных данных в профиле пользователя, актуализируйте их при необходимости.
- Заполните заявление, отвечая на вопросы в анкете.
- Выберите удобный центр занятости.
- Введите номер социального (банковского) счета и выберите периодичность получения выплат. Если такого счета нет, при заполнении заявления его можно не указывать. Однако в течение 10 рабочих дней после назначения выплат необходимо открыть такой счет и отправить его реквизиты на электронную почту Центра занятости, в который подавалось заявление.
- Загрузите необходимые документы: паспорт, документ о последнем виде занятости, документы об образовании и тому подобное.
- Проверьте сформированные заявления о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице и подпишите их электронной подписью.
Как оформить помощь в центре занятости, контакты учреждений - читайте по ссылке здесь.
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