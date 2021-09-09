Оформлення електронного лікарняного: чи потрібно йти до лікаря

В Україні триває перехід на електронні листки непрацездатності. Тепер їх необов'язково оформляти в паперовому вигляді, через те, що будуть використовуватися електронні лікарняні.

Однак при оформленні електронного лікарняного є нюанси. Про це розповіли в НСЗУ.

Для того, щоб лікар оформив електронний листок непрацездатності, пацієнту потрібно особисто прийти на прийом.

Лікар огляне пацієнта, визначить, чи потрібно його відправляти на додаткові обстеження або на консультації до профільних фахівців. Або ж сам призначить необхідне лікування.

Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Перехід на електронні лікарняні означає, що тепер пацієнту не потрібно буде збирати підписи на паперовому бланку і носити його по кабінетах. Лікарняний буде автоматично відправлятися до реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду.

Обмін необхідною інформацією буде тепер відбуватися автоматично.

А пацієнт в цей час буде займатися своїм лікуванням. Але відвідувати свого особистого лікаря для цього буде необхідно.

Варто відзначити, що перехід в Україні на електронні лікарняні був запланований на 1 вересня 2021 року. Однак запуск відстрочили до 1 жовтня, через те, що не всі лікарі освоїли нову систему.

З 1 вересня електронні лікарняні почали видавати у 2 тисячах медичних установ України.