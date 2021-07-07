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Як отримати електронний лікарняний: МОЗ пояснив механізм

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Україна, Середа 07 липня 2021 17:06
Як отримати електронний лікарняний: МОЗ пояснив механізм Фото: електронні лікарняні можна отримати за встановленим алгоритмом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні триває перехід від паперового лікарняного до електронного формату. У зв’язку з чим, Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз’яснення, в якому описано механізм отримання документу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НСЗУ.

Зазначено, що українцям більше не доведеться нести на роботу паперовий листок непрацездатності. Все здійснюватиметься автоматично.

За інформацією відомства, для отримання електронного лікарняного встановлено такий алгоритм:

  1. пацієнт має звернутися до лікаря, який внесе електронний медичний висновок до бази охорони здоров’я;
  2. лікар завіряє цей документ своїм електронним підписом;
  3. лікарняний автоматично відправляється в електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду.

Після чого пацієнт може побачити свій лікарняний через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду.

У відомстві додають, що документ міститиме лише медичну інформацію і жодної адміністративної.

Нагадаємо, що медичні установи України повинні повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року, а до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.

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