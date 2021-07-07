Як отримати електронний лікарняний: МОЗ пояснив механізм
В Україні триває перехід від паперового лікарняного до електронного формату. У зв’язку з чим, Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз’яснення, в якому описано механізм отримання документу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НСЗУ.
Зазначено, що українцям більше не доведеться нести на роботу паперовий листок непрацездатності. Все здійснюватиметься автоматично.
За інформацією відомства, для отримання електронного лікарняного встановлено такий алгоритм:
- пацієнт має звернутися до лікаря, який внесе електронний медичний висновок до бази охорони здоров’я;
- лікар завіряє цей документ своїм електронним підписом;
- лікарняний автоматично відправляється в електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду.
Після чого пацієнт може побачити свій лікарняний через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду.
У відомстві додають, що документ міститиме лише медичну інформацію і жодної адміністративної.
Нагадаємо, що медичні установи України повинні повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року, а до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.