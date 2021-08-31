Повного переходу на електронні лікарняні з 1 вересня не буде: на скільки його відтермінували

Повний перехід на електронні лікарняні з першого вересня не відбудеться. У МОЗ підготували наказ про перенесення дати відмови від паперових лікарняних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Таке рішення було прийняте, оскільки не всі лікарі опанували систему. Орієнтовно відмова від паперових лікарняних відбудеться з 1 жовтня.

Водночас, за словами прессекретаря МОЗ Романа Борща, вже у понад 2 тисячах медзакладів можуть "видавати" електронні довідки.

"З трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували понад дві тисячі", - наголосив він.

Тобто наразі вже можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.