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Повного переходу на електронні лікарняні з 1 вересня не буде: на скільки його відтермінували

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Вівторок 31 серпня 2021 13:44
Повного переходу на електронні лікарняні з 1 вересня не буде: на скільки його відтермінували Фото: запровадження обов'язкових електронних лікарняних перенесли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Повний перехід на електронні лікарняні з першого вересня не відбудеться. У МОЗ підготували наказ про перенесення дати відмови від паперових лікарняних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Таке рішення було прийняте, оскільки не всі лікарі опанували систему. Орієнтовно відмова від паперових лікарняних відбудеться з 1 жовтня.

Водночас, за словами прессекретаря МОЗ Романа Борща, вже у понад 2 тисячах медзакладів можуть "видавати" електронні довідки.

"З трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували понад дві тисячі", - наголосив він.

Тобто наразі вже можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати електронний лікарняний.

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