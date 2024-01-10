Официально: названа причина смерти певицы Шинейд О'Коннор

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание TMZ .

Причина смерти Шинейд О'Коннор

Вскрытие и дальнейшее расследование смерти исполнительницы установили, что она умерла в результате естественных причин.

Напомним, артистки не стало в июле 2023 года.

Полиция отреагировала на сообщение о том, что женщина перестала выходить на связь.

Шинейд О'Коннор (фото: instagram.com/oconnor.sinead)

Приехав, правоохранители обнаружили в доме бездыханное тело певицы и пытались ее реанимировать, однако попытки не увенчались успехом.

О'Коннор ушла из жизни ровно через год после того, как ее 17-летний сын покончил с собой.

Вскоре после его потери певица попала в больницу. Она обвиняла себя в его самоубийстве.

"В его смерти никто не виноват, кроме меня", - говорила знаменитость.

На протяжении всей карьеры Шинейд открыто рассказывала о своих проблемах с психическим здоровьем, в частности о том, что у нее диагностировано биполярное расстройство и на протяжении многих лет она борется с депрессией.

В детстве исполнительница стала жертвой сексуального и эмоционального насилия со стороны своей матери.

У певицы осталось трое детей: Джейк, Ройсин и Ешуа.