Официально: названа причина смерти певицы Шинейд О'Коннор
Спустя полгода после смерти ирландской певицы Шинейд О'Коннор лондонский коронерский суд объявил причину трагедии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание TMZ.
Причина смерти Шинейд О'Коннор
Вскрытие и дальнейшее расследование смерти исполнительницы установили, что она умерла в результате естественных причин.
Напомним, артистки не стало в июле 2023 года.
Полиция отреагировала на сообщение о том, что женщина перестала выходить на связь.
Шинейд О'Коннор (фото: instagram.com/oconnor.sinead)
Приехав, правоохранители обнаружили в доме бездыханное тело певицы и пытались ее реанимировать, однако попытки не увенчались успехом.
О'Коннор ушла из жизни ровно через год после того, как ее 17-летний сын покончил с собой.
Вскоре после его потери певица попала в больницу. Она обвиняла себя в его самоубийстве.
"В его смерти никто не виноват, кроме меня", - говорила знаменитость.
На протяжении всей карьеры Шинейд открыто рассказывала о своих проблемах с психическим здоровьем, в частности о том, что у нее диагностировано биполярное расстройство и на протяжении многих лет она борется с депрессией.
В детстве исполнительница стала жертвой сексуального и эмоционального насилия со стороны своей матери.
У певицы осталось трое детей: Джейк, Ройсин и Ешуа.
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