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У известной американской актрисы диагностировали рак: все детали

Вторник 09 января 2024 22:20
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У известной американской актрисы диагностировали рак: все детали Николь Эггерт в 90-х (фото: instagram.com/_nicole_eggert)
Автор: Иванна Пашкевич

У 51-летней звезды сериала "Спасатели Малибу" Николь Эггерт диагностировали крибриформную карциному молочной железы второй стадии. О болезни она узнала еще в начале декабря 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актрисы для журнала People.

Подробности

По словам Николь, все началось с того, что она резко поправилась на 11 килограммов, а также постоянно чувствовала "ужасную боль" в левой молочной железе.

Все эти симптомы она списала на менопаузу, но после самообследования груди почувствовала небольшую шишку внутри.

У известной американской актрисы диагностировали рак: все детали

"Это действительно было волнительно и больно. Я немедленно пошла к своему врачу, и она направила меня на срочное обследование. Но проблема была в том, что я просто не могла записаться на прием. Все было забронировано. Поэтому мне пришлось ждать до конца ноября, чтобы это сделать", - сказала звезда.

Через некоторое время Эггерт сделала маммографию и три биопсии, в результаты которых выяснилось, что у нее рак.

У известной американской актрисы диагностировали рак: все детали

Теперь актрису ждет операция по удалению опухоли и химиотерапия.

"Вопрос лишь в том, нужно ли мне пройти лечение до операции, или можно провести операцию, а после нее уже лечение. У меня паника. Я постоянно думаю: "Просто вытащите это из меня", - призналась Николь.

Недавно мы рассказывали, что у известного американского певца обнаружили опухоль мозга .

Также мы писали, что 18-летняя дочь Оли Поляковой перенесла операцию .

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