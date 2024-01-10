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Офіційно: названо причину смерті співачки Шинейд О'Коннор

Середа 10 січня 2024 07:22
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Офіційно: названо причину смерті співачки Шинейд О'Коннор Шинейд О'Коннор (фото: (фото: wikimedia.org)
Автор: Іванна Пашкевич

Через півроку після смерті ірландської співачки Шинейд О'Коннор лондонський коронерський суд оголосив причину трагедії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ.

Причина смерті Шинейд О'Коннор

Розтин і подальше розслідування смерті виконавиці встановили, що вона померла внаслідок природних причин.

Нагадаємо, артистки не стало у липні 2023 року.

Поліція відреагувала на повідомлення про те, що жінка перестала виходити на зв'язок.

Офіційно: названо причину смерті співачки Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор (фото: instagram.com/oconnor.sinead)

Приїхавши, правоохоронці виявили у будинку бездиханне тіло співачки і намагалися її реанімувати, проте спроби не увінчалися успіхом.

О'Коннор пішла з життя рівно через рік після того, як її 17-річний син наклав на себе руки.

Незабаром після його втрати співачка потрапила до лікарні. Вона звинувачувала себе в його самогубстві.

"У його смерті ніхто не винен, крім мене", - казала знаменитість.

Протягом усієї кар'єри Шинейд відкрито розповідала про свої проблеми з психічним здоров'ям, зокрема про те, що у неї діагностовано біполярний розлад і протягом багатьох років вона бореться з депресією.

У дитинстві виконавиця стала жертвою сексуального та емоційного насильства з боку своєї матері.

У співачки залишилося троє дітей: Джейк, Ройсін та Єшуа.

Раніше стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Віталієм Білоножком.

Також ми писали, що у відомої американської акторки діагностували рак.

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